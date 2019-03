Der SV Ramsthal feiert ein Jubiläum: Denn der Saaletal-Marathon findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt, und zwar am Samstag, 13. April. Angeboten werden die gewohnten Strecken. Das Gros der Teilnehmer startet um 10 Uhr, wenn sich Marathon- und Halbmarathonläufer gemeinsam mit den Startern der 10-Kilometer-Runde in Bewegung setzen. Anmeldungen sind bereits möglich. Die Vorbereitungsläufe finden am 23. und 30. März sowie am 6. April statt. Treffpunkt ist jeweils ab 9 Uhr am SV-Sportheim. Unsere Aufnahme stammt aus dem Vorjahr und zeigt die Läufer oberhalb von Ramsthal mit dem Blick auf den Wittelsbacher Turm. Mehr Informationen finden sich im Internet unter www.saaletal-marathon.de.