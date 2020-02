Der Kissinger Shadab tanzt den Kickboxer aus

Der Max-Schmeling-Gedenkfight ist ein erstklassig besetztes Turnier zur Erinnerung an den besten deutschen Boxer. In den Ring in Erfurt stiegen auch fünf Faustkämpfer des TSV Bad Kissingen, die den Zuschauern erstklassigen Sport und diverse Siege lieferten. "Bravo" - so kommentierte TSV-Trainer Edgar Feuchter den Auftritt von Elias Paul in der Kadettenklasse bis 65 Kilogramm. Der frischgebackene nordbayerische Vizemeister aus der Kurstadt boxte gegen Franz Friedrich (Ilmenau) hochkonzentriert und hielt den kämpferisch starken Gegner clever auf Distanz. Der Punktsieg war die verdiente Belohnung.

"Schade für Elias, er kann mehr. Das war nicht sein Tag", sagte Feuchter nach dem Auftritt von Elias Leifels gegen gegen Can Gülal (Kostheim) in der Kadettenklasse bis 52 Kilogramm. Mit einer Portion Übermut versuchte der Saalestädter seinen Kontrahenten aus dem Konzept zu bringen. Der war aber erfahren genug, wich geschickt aus und gewann dank starker Abwehr- und Konteraktionen nach Punkten.

Kai Friedensohn war in der Männerklasse bis 91 Kilogramm gegen den erfahrenen deutschen Hochschulmeister Jan Weigt (Kostheim) schnell auf den Beinen und setzte durch gut platzierte Einzeltreffer verwertbare Punkte. Erst in der dritten und damit letzten Runde war der Hesse ebenbürtig, weshalb die Unentschieden-Wertung für Kai Friedensohn eine kleine Enttäuschung war.

Richtig ärgerlich aus Bad Kissinger Sicht war das Urteil, das Florian Säwert zum Verlierer machte im Männermittelgewicht bis 75 Kilogramm.

Hubert Kwapisz vom 1. FC Nürnberg hatte zwar deutlich mehr Kämpfe auf dem Konto, war aber gegen der überragend agierenden Säwert quasi chancenlos. "Besonders imponierend war die schnelle und exakt treffende Führhand, mit der sein Gegner nicht zurecht kam", so Edgar Feuchter. Selbst der Nürnberger Trainer staunte bei der Urteilsverkündung. "Fehlurteile gibt es immer mal wieder, aber das sprengt den Rahmen und ist nicht nachvollziehbar", echauffierte sich der TSV-Trainer, der von einem Protest absah, weil es um keine Meisterschaft ging. Umso mehr freuen sich beide Boxer nun auf eine Revanche bei der Frankenmeisterschaft im Mai in Kulmbach.

Da Max Neb aufgrund einer Fußverletzung nicht zum Einsatz kam, war Mohammad Shadab der letzte in Erfurt zum Einsatz kommende TSV-Boxer. Sein Gegner in der Männerklasse bis 75 Kilogramm war eine harte Nuss, schließlich hatte Jan Fichtler (Halle) zuletzt zehn Kämpfe in Serie gewonnen und als Kickboxer bereits an großen internationalen Meisterschaften teilgenommen. "Mohammad war in seiner unnachahmlichen ruhigen Art schnell auf den Beinen und boxte sehr ökonomisch. Immer wieder trafen seine schnellen Hände Kopf und Körper", schwärmte Edgar Feuchter über seinen Schützling, der in der letzten Runde einen harten Kopftreffer wegsteckte, verdient nach Punkten gewann und als bester Techniker des Tages mit einem Pokal bedacht wurde.