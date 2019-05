Der FC Poppenlauer schafft das Comeback

SG Hendungen/Sondheim - FC Poppenlauer 2:5 (1:2).Tore: 0:1 Andre Keßler (25.), 0:2 Christopher Markert (28.), 1:2 Michael Kürschner (44.), 2:2 Marcel Reußenzehn (68.), 2:3 Tim Potschka (76.), 2:5, 2:6 Andre Keßler (84., 90.+2).

Der FC Poppenlauer ist zurück in der Kreisklasse mit dem deutlichen Sieg im Duell der beiden A-Klassen-Vizemeister vor 630 Zuschauern in Gabolshausen. Die unterlegene Spielgemeinschaft bekommt allerdings noch eine weitere Gelegenheit, sich den Traum vom Aufstieg zu erfüllen, trifft dann entweder auf den SV Machtilshausen oder den Sieger aus dem Spiel des BSC Lauter gegen den VfB Burglauer. "Nach zehn Minuten haben wir unser Spiel durchgedrückt und gingen danach mit 2:0 in Führung", freute sich FC-Trainer Edgar Potschka.

Matchwinner Andre Keßler

"Die beiden Tore jeweils nach Eckbällen von Tim Potschka spielten uns natürlich in die Karten", ergänzte Andre Keßler, der zum Matchwinner in diesem Spiel wurde. Dem ehemaligen Strahlunger gelang schließlich ein Dreierpack. Die große Chance der SG zum Anschlusstreffer vereitelte FC-Schlussmann Michael Schmitt, als er einen Schuss von Steffen Scholz reaktionsschnell per Fußabwehr klärte. Nachdem sein Gegenüber Maximilian Krimm einen Knaller von Daniel Schmitt bravourös über die Latte gelenkt hatte, kam die Elf von Frank Hartmann doch zum Anschlusstreffer. Steffen Scholz setzte sich im Mittelfeld energisch durch und passte das Leder auf Michael Kürschner, der den FCP-Keeper überwand.

Nach dem Wechsel versuchte die SG, durch diesen Anschlusstreffer beflügelt, möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Die Möglichkeit dazu hatte vor allem Noah Stock, doch sein Kopfball flog am Tor vorbei (56.). Nach 68 Minuten durften die Spieler der SG und ihr Anhang doch jubeln, denn der flach getretene Freistoß von Marcel Reußenzehn aus gut 20 Meter fand den Weg ins Poppenläuerer Gehäuse. "Wir haben uns klasse wieder herangearbeitet, haben gute Laufarbeit geleistet, uns aber nicht dafür belohnt", beklagte Hartmann. Fast hätte der Torschütze zum Ausgleich noch einmal nachgelegt, aber sein Schuss wurde in letzter Sekunde von einem Abwehrspieler zur Ecke geblockt (75.). "Ich muss unserem Gegner ein Kompliment aussprechen, denn sie haben auch nach dem 0:2-Rückstand nicht aufgegeben und alles in die Waagschale geworfen", lobte Potschka hinterher den Verlierer. In euphorischer Stimmung stürmte die Hartmann-Elf munter drauflos, und wurde klassisch ausgekontert: Nach einem weiten Schlag aus der Abwehr machte sich Tim Potschka auf und davon und ließ dem SG-Torhüter nicht den Hauch einer Abwehrchance. "Bei diesem entscheidenden Tor haben wir selbst schnell geschaltet und Tim hat die Nerven beim Abschluss behalten", freute sich der Vater. In der Schlussphase schlug dann noch Andre Keßler zweimal zu.

"Das war die Höchststrafe. Wir haben gar nicht schlecht gespielt; aber Poppenlauer war einfach viel effektiver. Meine Aufgabe wird es nun sein, meine Jungs nach diesen drei Nackenschlägen wieder aufzurichten, damit sie mit einigem Selbstvertrauen in das nun alles entscheidende Match gehen", blickte Hartmann nach vorne.

Poppenlauer: M. Schmitt - Schleyer, Bauer, Martens - Potschka, D. Schmitt - Schneider, Keßler, Heuchler _ Markert, Kleinhenz; eingewechselt: Knobling, Ledermann.