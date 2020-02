Der FC Fuchsstadt setzt ein doppeltes Achtungszeichen

DJK Don Bosco Bamberg - FC Fuchsstadt 1:3 (1:0).Tore: 1:0 Johannes Fippl (26., Foulelfmeter), 1:1 Dennis Schmidt (48.), 1:2 Lukas Lieb (58.), 1:3 Sebastian Bartel (71.).

Die "Füchse" setzten beim Bayernligisten ein Achtungszeichen. Mit Ergebnis und Spiel insgesamt zeigte sich ihr Coach Martin Halbig sehr zufrieden. "Wir haben schon vor der Pause ordentlich gestanden und auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz immer dagegengehalten", berichtete der Trainer. "Der Pausenrückstand war insofern unglücklich, weil das Foul, das zum Strafstoß führte, außerhalb des Sechzehners begangen wurde". Nach dem Seitenwechsel bewies Halbig ein glückliches Händchen. Denn die eingewechselten Dennis Schmidt und Lukas Lieb brachten nach Zuspielen von den Außenbahnen den FC in Front. Die Führung baute Abwehrchef Sebastian Bartel aus. "Letztlich hätten wir sogar höher gewinnen können, wenn Dominik Halbig, Lukas Lieb und Jogo Feser im Abschluss kaltschnäuziger agiert hätten", sagte Halbig. Neuzugang Marcel Frank, der zunächst im defensiven Mittelfeld und im zweiten Durchgang als Außenverteidiger fungierte, war sofort ins Spiel integriert.

DJK Altbessingen - FC Fuchsstadt 1:8 (0:6). Tore: 0:1 Lukas Lieb (4.), 0:2 Johannes Feser (8.), 0:3 Pascal Warmuth (11., Eigentor), 0:4 Lukas Lieb (32.), 0:5 Simon Bolz (33.), 0:6 Lukas Lieb (45.), 0:7 Marcel Frank (77.), 0:8 Simon Jendraschewski (87.), 1:8 Mario Full (88.).

Keine 24 Stunden später kanzelte die Elf vom Kohlenberg den in Bestbesetzung auflaufenden Bezirksligisten in Büchold ab. "Wir haben die herausgespielten Torgelegenheiten eiskalt verwertet", berichtete Martin Halbig, der auf die Stammspieler Steffen Schmidt und Philipp Pfeuffer verzichten musste. Der frühe Führungstreffer durch den dreifachen Torschützen Lukas Lieb half dem Landesligisten. "Die Laufbereitschaft, das Pass-Spiel, das Zweikampfverhalten: Alles hat gepasst", sagte der FC-Coach selbst etwas erstaunt über die gute Form seiner Schützlinge. Er hofft auf eine Stabilisierung der Leistung; nächste Opfer sollen am Wochenende der FC 06 und Strahlungen werden.

FC Rottershausen - Dettelbach und Ortsteile 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Christian Stefan (40.), 1:1Julian Deinlein (45.), 2:1 Pascal Metzler (76.). Gelb-Rot: Alexander Hirt (89., Rottershausen).

Gegen den letztjährigen Bezirksliga-Absteiger setzten die "Spirken" ihre guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen fort. In einer ansehnlichen Partie vor guter Kulisse liefen die Gastgeber nicht in Bestbesetzung auf. Unter anderem fehlten Julian Göller und Fabian May. Das Team zeigte dennoch immer Zug zum Tor. Der Siegtreffer ging auf das Konto von Pascal Metzler. Der Eltingshäuser, der aus privaten Gründen die Vorrunde verpasste, bot sich als Alternative für die Stammformation an.

VfL Volkach - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen I 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Fabian Erhard (8.), 1:1 Julius Ströhlein (27.), 1:2 Fabian Erhard (67.).

Auch der Ligarivale und Ortsnachbar der Rottershäuser agiert in der Vorbereitung bislang nicht schludrig. Im Willy-Sachs-Stadion kamen die Mannen von Klaus Seufert, der viel durchwechselte, zum verdienten Erfolg gegen den Schweinfurter Kreisligisten. Da Laufbereitschaft und Zweikampfhärte stimmten, war der Sieg verdient. Die Treffsicherheit von Fabian Erhard soll Garant für eine erfolgreiche Restsaison sein.

VfR Sulzthal - FC Thulba 1:3 (1:1) Tore: 1:0 Alexander Unsleber (10.), 1:1 Cedric Werner (21., Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Heinrich (58.), 1:3 Florian Döll (77.)

In einem kurzfristig anberaumten Testspiel traf Kreisklassist Sulzthal in Wirmsthal auf Thulba. Der Bezirksligist drückte von Beginn an aufs Tempo; das erste Tor jedoch schossen die Sulzler durch Goalgetter Alexander Unsleber, der sehenswert volley abschloss. Auf der Gegenseite glich Cedric Werner per Foulelfmeter schnell aus. Die Thulbaer agierten in der Folge zwar spielfreudig. Jedoch fehlte vor dem Kasten des starken Sulzthaler Keepers etwas die Zielstrebigkeit. Das änderte sich in Durchgang zwei, als den kampfstarken VfRlern nach und nach die Puste ausging. So sorgten Maximilian Heinrich und Florian Döll nach jeweils schönen Kombinationen für den standesgemäßen Erfolg des Bezirksligisten. Die Truppe von VfR-Trainer Stephan Penquitt verpasste durch Luca Hartmann sowie Lorenz Halbig eine Resultatsverbesserung.penq TSV Steinach - SV Rödelmaier 0:5 (0:3). Tore: 0:1 André Raab (13.), 0:2 Sebastian Popp (34.), 0:3 Christian Hofgesang (39.), 0:4, 0:5 Marcel Gernert (48., 89.). Gelb-Rot: Youssouf Serifou (80., Rödelmaier).

Am Samstagvormittag präsentierte sich der Bezirksligist sofort hellwach, attackierte die Gastgeber und wurde mit ansehnlichem Kombinationsspiel seiner Favoritenrolle gerecht. Der wieselflinke André Raab, der sich nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter späterer Treffer hervortat, brachte sein Team mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Diese bauten die Mannen von Werner Feder binnen fünf Minuten aus. Bei diesen und weiteren Treffern ließen sie TSV-Keeper Franz-Xaver Rosshirt keine Abwehrchance. Nach dem Seitenwechsel wechselten beide Trainer kräftig durch. Nach dem 0:4 kam Sand ins Getriebe beider Teams, wobei den Platzherren in Überzahl der nicht unverdiente Ehrentreffer versagt blieb.

Außerdem spielten DJK Schondra - FC Bad Brückenau 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Daniel Bengart (21.), 1:1 Tim Weimann (25.), 1:2 Daniel Bengart (38.), 1:3 Andreas Firsching (76.).

FC WMP Lauertal I - SG Dittelbrunn 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Stefan Denner (51.), 2:0 Vladimir Slintchenko (55., Eigentor), 3:0 Sebastian Händel (68.).

SC Diebach - FV Karlstadt 1:6 (0:3). Tore: 0:1 Tim Hofbauer (25.), 0:2 Maksut Azizi (30.), 0:3 Niklas Scherer (42.), 0:4 Tim Hofbauer (51.), 1:4 Maik Kirchner (54.), 1:5 Marvin Zimmermann (56.), 1:6 Adnene El Quaer (63., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Florian Ullrich (78., Diebach).

SG Sandberg/Waldberg II - SG Eintracht Oberleichtersbach 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kilian Bühner (4., 33., 61., Foulelfmeter).

SG Schnackenwerth - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 7:1 (6:0). Tore: 1:0 Nikolai Vollmuth (7.), 2:0 Fabian Schraut (16.), 3:0 Philipp Nöth (25.), 4:0 Fabian Schraut (28.), 5:0 Laurin Beutel (43.), 6:0 Nikolai Vollmuth (44.), 6:1 Thomas Hartung (63.), 7:1 Nikolai Vollmuth (74.).

FC Röthlein/Schwebheim - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 6:2. Von diesem Spiel wurden keine Torschützen gemeldet.