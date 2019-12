Der FC 06 trennt sich von Frank Halbig

Der FC 06 Bad Kissingen und Frank Halbig gehen ab sofort getrennte Wege. Weiter heißt es in der Pressemeldung des Bezirksligisten: "Die Vorstandschaft des Vereins und Halbig einigten sich in der vergangenen Woche auf eine Auflösung des bis Sommer datieren Vertrags. Noch steht nicht fest, wer die Mannschaft ab der Vorbereitung auf die restlichen Spiele der laufenden Bezirksliga-Saison übernimmt. Der FC 06 wünscht Frank Halbig alles Gute für den weiteren sportlichen Weg."

Eine überraschende Trennung, denn die Kernstädter hatten unter ihrem neuen Trainer eigentlich eine gute Saison gespielt, waren regelmäßig in der Spitzengruppe zu finden. Nicht zuletzt aufgrund von Verletzungen blieben aber zuletzt die sportlichen Erfolge aus, es setzte vier Niederlagen in Serie, womit sich der FC 06 aktuell nur auf dem achten Platz der Bezirksliga Ost wiederfindet. Trainersohn Nils, der mit acht Treffern zu den erfolgreichsten FC-Schützen in dieser Spielzeit gehört, verlässt ebenfalls den Verein, und zwar in Richtung FT Schweinfurt.