Der FC 05 trennt sich von Björn Schlicke

Björn Schlicke ist nicht mehr Sportlicher Leiter des Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05. Dies haben der 38-jährige und Geschäftsführer Markus Wolf am Freitagmittag mitgeteilt. Beide Seiten haben sich aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen die sportliche Ausrichtung betreffend darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung einvernehmlich zu lösen. Am 1. Januar 2019 trat der gebürtige Erlanger das Amt bei den Grün-Weißen an, als er von der SpVgg Greuther Fürth als Teammanager in der Winterpause nach Schweinfurt wechselte. Der frühere Bundesligaprofi konzentrierte sich nach seinem Amtsantritt hauptsächlich auf die notwendige Kaderplanung und sportliche Ausrichtung für die Saison 2019/2020. Neben den sportlichen Aufgaben konnte Björn Schlicke mit seinen Kontakten im Bereich Marketing & Sponsoring dazu beitragen, dass der FC 05 einen neuen Markenausrüster für die Schnüdel gewinnen konnte.