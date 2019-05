Der BSC Lauter verliert seinen Rhythmus

BSC Lauter - VfB Burglauer 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Marco Mangold (13.), 1:1 Simon Kessler (37.), 1:2 Patrick Wehner (56.), 1:3 Andre Schmitt (67., Foulelfmeter), 1:4 Jan Schneider (74.).

Mit dem deutlichen Erfolg über den BSC Lauter auf dem Sportgelände des TSV Oerlenbach bleibt der VfB Burglauer der Kreisklasse erhalten. Der unterlegene BSC Lauter bekommt eine weitere Chance, trifft dabei am Donnerstag um 15 Uhr beim FC Eltingshausen auf den SV Machtilshausen. "Die erste Viertelstunde waren wir noch voll im Plan mit guten Chancen für uns. Unser Genickbruch war der Burgläurer Führungstreffer nach der Pause. Letztendlich war der Sieg des VfB dann auch verdient", sagte BSC-Abteilungsleiter Dominik Schlereth.

Den besseren Start in die Partie hatte der BSC Lauter, der aus seiner spielerischen Überlegenheit heraus schnell erste Chancen kreierte. Erst zog Julian Kühnlein das Leder nach einem Zuspiel von Florian Fichtl über den Winkel des VfB-Tores (4.), dann grätschte Fichtl haarscharf am Spielgerät vorbei beim Pass von Oliver Kleinhenz (12.). Erstmals gefordert war VfB-Keeper Markus Grebe mit seiner Fußabwehr gegen Fichtl, der diesmal von Simon Kessler in Szene gesetzt worden war (17.).

Umso überraschender der Führungstreffer des VfB kurz zuvor durch den platzierten 25-Meterschuss von Marco Mangold. Nach 20 Minuten folgte die zweite vorzeigbare Aktion des VfB Burglauer, als BSC-Torsteher Felix Friedlein den von Florian Frank beschleunigten Ball ums Aluminium drehte. In einem nun ausgeglichenen Spiel verpasste BSC-Akteur Nico Kessler das Spielgerät nach einem Flankenball von Simon Kessler (31.), auf der anderen Seite verfehlte VfB-Routinier Jan Schneider mit seinem Schlenzer nur knapp das BSC-Tor. Die vorletzte gute Gelegenheit vor dem Seitenwechsel bescherte dem Vertreter der Kreisklasse Rhön 1 den Ausgleich: Nach der Flanke von Nico Kessler war Simon Kessler mit einer Kopfball-Bogenlampe erfolgreich. Und um ein Haar mit dem Halbzeitpfiff das 2:0 für die Elf von Tobias Heilmann, als mal wieder Florian Fichtl das Duell mit dem Burgläurer Keeper verlor.

Bitter, denn nach dem Wechsel ließ der BSC Lauter Torgefährlichkeit und spielerische Struktur vermissen. Der VfB Burglauer stabilisierte sich defensiv und legte mit einem Doppelschlag entscheidend vor: Halbhoch im kurzen Eck landete die "Fackel" von Patrick Wehner, dann legte Andre Schmitt mit seinem verwandelten Strafstoß nach. Vorausgegangen war ein Foul von Oliver Kleinhenz an Sven Bötsch. Die mehr und mehr resignierenden Lauterer mussten gar noch den vierten Gegentreffer hinnehmen durch den Kopfball von Jan Schneider nach einer Ecke des eingewechselten Thorsten Bauer. "In der Anfangsphase haben wir uns schwer getan. Was auch am für uns unbekannten Gegner lag. Die Führung hat uns gut getan, und nach der Pause haben wir schließlich unsere konditionelle Überlegenheit genutzt", frohlockte VfB-Coach Sascha Beker.