Der BSC Lauter ist Pokalsieger für den Markt Burkardroth. Im Duell zweier Kreisklassisten gewannen die BSC-Kicker in Stralsbach das Finale gegen den favorisierten TSV Wollbach in einem packenden Spiel nicht unverdient mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es vor 250 Zuschauern 2:2 gestanden. Das im Elfmeterschießen ausgetragene kleine Finale ging an die SG Stralsbach, die sich vom Punkt gegen den TSV Wollbach II durchsetzte. Nach der Vorrunde ausgeschieden war die DJK-SV Premich.

Dass sich der TSV Wollbach dennoch über einen Titel freuen durfte, liegt im Sieg der Alten Herren begründet, die das Finale gegen die DJK Gefäll mit 2:0 gewannen. Der dritte Platz ging an die DJK-SV Premich mit dem 3:1-Erfolg über die DJK Stralsbach. Raus nach der Vorrunde waren der TSV Waldfenster und der TSV Stangenroth.

Eine Bereicherung für den Großgemeindepokal war wieder der Zehe-Cup für U-15-Junioren. Die Firma fördert den Jugendfußball in und um Burkardroth mit attraktiven Preisen. So ging ein Trikotsatz an Turniersieger FC Untererthal. Auf den Plätzen folgten der TSV Wollbach, TSV Großbardorf und die SG Oberleichtersbach.