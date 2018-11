Den Kissinger Wölfen gehen die Spieler aus

Landsberg Riverkings - Kissinger Wölfe 7:2 (2:0, 4:2, 1:0).

Unlängst hatte Michael Rosin die Frage nach potentiellen Neuzugängen noch galant umschifft. Es laufe doch auch mit einem kleinen Kader gut, hatte der Wölfe-Boss natürlich zurecht argumentiert nach dem Heimsieg über den TSV Peißenberg, als der Himmel über der Kurstadt noch rosarot war. Seit dem Freitag kommt das ab dem 1. Dezember offene Transferfenster allerdings mehr als gelegen. "Mit so einem kleinen Kader brauchen wir die Saison nicht zu Ende spielen", lautet Rosins finstere Analyse in der Pressekonferenz.

Die hohe Niederlage in Landsberg tat weh, war aber nur ein Klacks im Vergleich zu den personellen Sorgen, die die Kissinger Wölfe jetzt plagen. Beginnend mit den überraschenden Wechsel-Absichten von Tim Dreschmann, der bei den Harzer Falken bereits als Neuzugang geführt wird, obwohl der Verteidiger einen gültigen Vertrag bei den Unterfranken besitzt. Noch bevor eine Passanforderung an der Saale eintraf, hatten diverse Medien den Transfer bereits gemeldet, was Mannschaft und Vereinsführung gleichermaßen auf die Palme brachte. Wie auch immer beide Vereine kommunizieren, eine Rückkehr ins Wölfe-Team ist wohl ausgeschlossen. Schon in Landsberg stand der 23-Jährige nicht im Kader.

Was allerdings auch auf Simon Eirenschmalz zutraf, der sich im Abschlusstraining die Nase gebrochen hatte und damit auf die Verletztenliste zu Semjon Bär rückte. Im Spiel selbst verletzten sich zudem die Stürmer Anton Zimmer (Verdacht auf Rippenbruch) und Eugen Nold (Schulter) schwer gegen die körperbetont spielenden Oberbayern, die sich hoch motiviert für die Niederlage zum Saisonauftakt revanchieren wollten. Viel zu viele Handicaps für die Jungs von der Saale, die unter dem Strich schlichtweg chancenlos waren. "Wir hatten uns gut vorbereitet und wollten die Scheibe tief spielen und hinter den Gegner bringen. Das ist uns mit einer disziplinierten Leistung auch gelungen. Wir haben einen guten Job gemacht", sagte Landsbergs Trainer Randy Neal. Vor knapp 900 Zuschauern führten die Lechstädter im ersten Drittel bereits mit 2:0, um im Mittelabschnitt vorentscheidend auf 6:2 davonzuziehen. Beide Kissinger Treffer erzielte Anton Seewald in einem Spiel, das am Ende eher eine Farce war. "Kein Vorwurf daher an die Mannschaft, die hat alles gegeben", sagte Rosin. Nur ein Minikader stand damit zur Verfügung für das Heimspiel am Sonntag gegen die Mammuts aus Schongau, die zeitgleich dem ESC Dorfen mit 4:5 nach Verlängerung unterlagen. Extrem bedient waren am Freitagabend freilich auch die Mighty Dogs nach der 3:6-Pleite bei den Riverrats in Geretsried, die damit die Schweinfurter in der Tabelle überholten.