David Böhm macht den Unterschied

Von Pia Schmitt



FC Westheim - BSC Lauter 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Arkadiusz Grek (24.), 2:0 Maximilian Seit (56.), 3:0 Fabian Beck (57.).

"Nach dem Doppelschlag war das Spiel gegessen", sagte FC-Pressewart Maximilian Schaub zum entscheidenden 2:0 und 3:0 gegen den BSC Lauter. Spielertrainer David Böhm war an allen Toren maßgeblich beteiligt: Nach einer Freistoßflanke von Böhm markierte Arkadiusz Grek das 1:0. "Zuvor hat unser Keeper Leon Wahler sehr gut gehalten", sagte Schaub. "Nach dem 1:0 haben nur noch wir gespielt." Ein schnell ausgeführter Böhm-Freistoß gelangte über Yanik Pragmann zu Maximilian Seit. Beim 3:0 flankte Böhm auf Fabian Beck. "Wir hätten sogar mehr Tore machen können", sagte Schaub, der im Anschluss die Schiedsrichterin lobte: "Simone Brand hat das gut gemacht. Wir haben nun die letzten drei Spiele alle zu null gewonnen, so kann es weiter gehen."



TSV Steinach - SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Schäfer (27.), 2:0 Philipp Kirchner (30.), 2:1 Sebastian Hahn (57.), 3:1 Maximilian Hein (68.), 3:2 Fabian Tretter (69.), 4:2 Maximilian Lebsack (89.).

In der fairen Partie, in der es nur eine Gelbe Karte gab, ging es für den TSV Steinach gut los: In den ersten zwei Minuten hatten die Steinacher bereits einen Pfostentreffer. "Das hätte für uns ein Signal sein sollen, aber es war ein Hallo-wach-Effekt für Gräfendorf", sagte TSV-Pressewart Volker Hildmann. So dauerte es knapp eine halbe Stunde, bis Fabian Schäfer nach Vorlage von Aaron Friedel zum 1:0 einnetzte. Auch beim 2:0 war Friedel der Vorbereiter, Philipp Kirchner schloss ab. "Vielleicht dachten wir in der zweiten Halbzeit, wir haben die drei Punkte schon sicher im Sack", sagte Hildmann. Denn die SG Gräfendorf kam zum verdienten Anschlusstreffer. Nach einer Ecke von Friedel war Maximilian Hein zur Stelle, der Ball wurde noch leicht zum 3:1 abgefälscht. Doch auch zu diesem Zeitpunkt steckte der Gast nicht auf, Fabian Tretter versenkte den Ball in den Maschen. In den Schlussminuten schlug Torwart Franz-Xaver Rosshirt den Ball vom Sechzehner ab, Maximilian Lebsack erlief den Ball und versenkte zum 4:2. "Wir haben verdient gewonnen, aber uns das Leben selber schwer gemacht", sagte Hildmann und hatte neben einem Lob für den Schiedsrichter auch ein Lob für die Gäste parat: "Gräfendorf ist eigentlich besser, als es ihr Tabellenplatz aussagt."



SV Obererthal - SV Garitz 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Mariano Ozorio (8., Foulelfmeter), 1:1 Erik Widiker (63.), 2:1 Michael Strasheim (80.), 3:1 Erik Widiker (90.)

Früh gerieten die Obererthaler in Rückstand, nachdem Mariano Ozorio die Garitzer per Strafstoß in Führung gebracht hatte. "Wir waren aber nicht die schlechtere Mannschaft. Wir hatten in der ersten Halbzeit einen Pfostenschuss, einmal ging der Ball aus dem Gewühl heraus an die Latte, wir hätten auch einen Handelfmeter bekommen müssen", sagte Obererthals Trainer Lukas Heid. Pech hatte Obererthal, als nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten der Ball wohl über die Linie gegrätscht wurde, der Schiedsrichter dies aber nicht gesehen hatte. "Wir waren bei unseren Chancen zu unkonzentriert und nicht zielstrebig genug. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen aber genutzt", sagte Heid. Erik Widiker und Michael Strasheim drehten mit ihren Toren das Spiel.



TSV Wollbach - SG Oerlenbach/Ebenhausen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Daniel Gisder (52., Foulelfmeter), 2:0 Matthias Albert (70.), 3:0 Daniel Gisder (87.).

Schock für den Tabellenführer: Trotz einer besseren ersten Halbzeit verloren die Oerlenbacher in Wollbach mit 0:3. In der ersten Halbzeit hatten die Wollbacher Glück, als nach einem Konter Yannik Franz auf Daniel Franz passte. Der stand allein vor dem Tor, doch aus fünf Metern rutschte ihm der Ball über den Schuh (30.). Als Wollbachs Innenverteidiger Andreas Rost über den Ball trat, stand Christian Heim ebenso allein vor Keeper Florian Erb. Doch sein Schuss war zu schwach (36.). Insgesamt gingen die Wollbacher mit einem glücklichen 0:0 in die Pause, die Oerlenbacher hatten die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit drehte Wollbach den Spielverlauf auf den Kopf: Nachdem Felix Warmuth von Johannes Müller im Sechzehner gefoult worden war, ließ sich Daniel Gisder die Chance nicht nehmen und zielte platziert ins linke untere Eck. Auf der anderen Seite parierte Florian Erb einen sehr gut getretenen Freistoß von Sandro Cazzella (55.). Auch den Kopfball von Florian Vierheilig aus vier Metern fischte Erb heraus (65.). Das 2:0 durch Matthias Albert bereitete Alexander Zink mit einem Freistoß vor. Zink krönte seine hervorragende Leistung mit einem Steilpass auf Felix Warmuth, der für Gisder ablegte - 3:0.



TSV Oberthulba - VfR Sulzthal 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Alexander Zülch (20.), 2:0 Markus Markert (42.), 2:1 Tim Eckert (60., Foulelfmeter).

Der TSV Oberthulba schockte den Tabellendritten Sulzthal in der ersten Halbzeit: Erst ging ein abgefälschter Freistoß von Bastian Seidl knapp am Sulzthaler Pfosten vorbei (12.), dann lagen die Gäste tatsächlich hinten. Nach einem langen Ball von Seidl legte Sebastian Weidner auf Alexander Zülch quer, der nur noch einschieben musste. Erst nach einer halben Stunde erspielten sich die Gäste die erste Möglichkeit. Tim Eckert brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Sehenswert das 2:0: Ein Freistoß von Seidl wurde von Sulzthal geklärt, der Ball landete aber bei Markus Markert, der mit viel Gefühl und Auge ins Tor schob. In Halbzeit Zwei ließen bei Oberthulba die Kräfte ein wenig nach. "Da haben wir dann nur noch verteidigt", sagte Oberthulbas Pressewart Kevin Voll. Tim Eckert gelang das Anschlusstor durch einen Elfmeter. "Wir sind sehr glücklich, dass wir das Ergebnis gehalten haben, damit hatte natürlich niemand nach den letzten Leistungen gerechnet", sagte Voll.



SV Morlesau/Windheim - SV Römershag 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Marco Düsterwald (12.), 2:0 Philipp Bold (36.). Gelb-Rot: Daniel Doschko (81.).

Paulo Rodrigues Carvalho, der Torwart vom SV Morlesau/Windheim, hatte im Kellerduell gegen Römershag einen richtig guten Tag erwischt: "Unser Torwart hat drei Riesen-Chancen von Römershag gehalten", sagte SV-Trainer Tobias Bold. Zuvor hatten die Morlesauer die Partie im Griff. Das 1:0 erzielte Marco Düsterwald per Kopf nach einer Ecke von Manuel Doschko. "Das 2:0 schoss Philipp Bold aus elf Metern nach einer langen Hereingabe von Nico Neder", sagte der Trainer. Nur die gelb-rote Karte für Daniel Doschko wegen Meckerns ärgerte Bold. "Wir haben zwar geführt, aber zu dem Zeitpunkt waren noch zehn Minuten zu spielen. Das hat uns geschwächt."



FC Bad Brückenau - DJK Schondra 1:0 (0:0). Tor: Eugen Ortmann (50.).

Ein zerfahrenes, teilweise hektisches Spiel bekamen die Zuschauer im Nachbarschaftsderby zu sehen. Nach einem Freistoß von Florian Jakobsche köpfte Ronny Huppmann knapp am Tor vorbei (32.). In der zweiten Halbzeit gelang Eugen Ortmann das Tor des Tages, als er nach einer Ecke von Alexander Krämer den Kopfball von Florian Jakobsche abstaubte und aus kurzer Distanz einnetzte. Die Gäste aus Schondra setzten am Schluss alles auf eine Karte, wurden aber nicht mit dem Ausgleich belohnt.



BSC Lauter mit Blitzstart - Sulzthal wacht zu spät auf



Von Bastian Reusch



BSC Lauter - SG TSV Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Metz (1.), 2:0, 3:0 Anu-In Bamrumnok (80., 83.).

Der Blitzstart nach langem Abschlag von Lauters Torhüter Felix Friedlein gab der Partie früh eine Richtung und dem BSC Lauter große Sicherheit. "Wir waren über die komplette Spielzeit dominanter, die Gäste fanden offensiv überhaupt nicht statt", bilanzierte Lauters Pressewart Johannes Nürnberger. In der zweiten Halbzeit mussten die SGler schließlich offensiver werden und versuchten tatsächlich Druck aufzubauen, ohne jedoch zu Chancen zu kommen. Das öffnete den Gastgebern Räume, wie Nürnberger beschrieb: "Wir waren durch Konter gefährlich und konnten durch diese auch schließlich locker das 3:0 einfahren." Dabei hatte Anu-In Bamrumnok bei seinem ersten Treffer Glück, als sich sein eigentlich als Flanke gedachter Ball über SG-Keeper Efstathios Katsimpras in die Maschen senkte. Hernach störten die BSCler das Aufbauspiel der Gäste geschickt, nach Flanke Nico Kessler musste Bamrumnok nur noch einschieben.



VfR Sulzthal - TSV Wollbach 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Alexander Zink (30.), 0:2 Felix Warmuth (34.). Gelb-Rot: Timo Trost (85., Wollbach).

Vor allem mit der Leistung seiner Sulzthaler in der ersten Halbzeit war Informant Peter Fenn überhaupt nicht zufrieden: "Wollbach war von Beginn an sehr gut dabei und hat unser Mittelfeld zugestellt. Sie konnten immer wieder gefährlich nach vorne stoßen. Dann kamen auch noch unverständliche Fehlpässe im Mittelfeld dazu." Einer davon führte zum 0:1, als Alexander Zink nach einem erlaufenen Ball das Leder aus 40 Metern ins Tor hob. Bis zum Pausenpfiff verzeichnete Fenn keine einzige zwingende Chance seiner Elf. In der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber stärker, doch der vermeintliche Anschlusstreffer durch Alexander Unsleber wurde zurückgepfiffen - Abseits. "In der zweiten Hälfte waren wir jedoch wirklich dabei, haben alles gegeben und gekämpft." Doch wog die Hypothek des 0:2-Rückstandes zu schwer, selbst die letzten Minuten in Überzahl brachten für den VfR keinen zählbaren Erfolg.



FC Westheim - TSV Oberthulba 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Arkadiusz Grek (22.), 2:0 Yannik Pragmann (45.), 3:0 Maximilian Seit (54.), 4:0 Daniel Wendel (56.).

Nur in den ersten 15 Minuten war es dem TSV Oberthulba möglich, mit den Westheimern Schritt zu halten. Dabei versuchten die Gäste, FC-Torjäger Yanik Pragmann durch Markus Markert aus der Partie zu nehmen. "Es war ein ungefährdeter Sieg", lautete das Fazit von Westheims Abteilungsleiter Maximilian Schaub. "Wir haben zu einem guten Zeitpunkt das 2:0 gemacht. Es ist unmöglich, Yannik für 90 Minuten auszuschalten. Mit dem 3:0 nach der Pause war die Partie entschieden."



Drei Tore von den Spirken



Von Peter Balthasar



FC Rottershausen - SG Unsleben/Wollbach 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Christoph Helfrich (28.), 1:1, 2:1 Michael Neeb (61., Eigentor, 88.).

Die "Spirken" rechneten schon mit einer Punkteteilung, da ließ sie ihr Verteidiger Michael Neeb kurz vor Schluss doch noch jubeln. Seine Freistoßflanke segelte an Freund und Feind vorbei. Der Gegner irritierte durch Kopfeinziehen Keeper Oliver Kühnast, der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor. Die Gäste brachten trotz mehrerer guter Möglichkeiten den Ball nicht an FC-Keeper Johannes Hein vorbei. Diese Arbeit erledigte Michael Neeb, dessen Kopfball-Abwehrversuch missglückte, der Ball drehte sich um den überraschten Hein ins Toreck. Das 1:0 hatte Christoph Helfrich geschossen. "Kämpferisch war das absolut okay, spielerisch sind wir derzeit aufgrund der Ausfälle limitiert", sagte FC-Spielertrainer Johannes Kanz.



FC Poppenlauer - SG Unterweißenbrunn/Frankenheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 André Keßler (35.), 2:0 Daniel Heuchler (51.), 2:1 Marcus Henninger (84.).

FC-Informant Daniel Heuchler sah in der ersten Halbzeit eine leicht dominante Heimelf. Diese ging in Führung, als SG-Keeper Florian Kessler den Ball prallen ließ, der nachsetzende André Keßler drückte ihn in die Maschen. Der Gast erhöhte nach dem Seitenwechsel deutlich das Tempo, "war uns spielerisch überlegen", so Heuchler, der höchstpersönlich dem Gegner den zweiten Schlag versetzte. Nach einem Rückpass von Julian Schmitt von der Grundlinie aus schlug sein Schuss im Toreck ein. "Der Anschlusstreffer, den Marcus Henninger nach einem abgeprallten Fernschuss erzielte, war hochverdient", sagte Heuchler.



Außerdem spielten

VfB Burglauer - TSV Ostheim/Rhön 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Markus Landgraf (16.), 1:1 Dominik Ruck (29.), 1:2 Sebastian Hock (32.).

DJK Wülfershausen - TSV Aubstadt II 2:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Warmuth (43., 45.). Bes. Vorkommnis: Ronny Roggatz (Wülfershausen) schießt Foulelfmeter an die Latte (6.), Ronny Roggatz scheitert mit Foulelfmeter an Sven Ulsamer (15.).

DJK Waldberg - SG Heustreu/Hollstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Nicolas Krapf (35.), 2:0 Julian Raab (53.).

TSV Pfändhausen - TSV Urspringen-Sondheim/Rhön 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Robin Döll (12.), 1:1 Fritz Hey (37.), 1:2 David Heuring (45.+8, Foulelfmeter), 1:3 Fritz Hey (66.), 2:3 Peter Hahn (71.), 2:4 Markus Herbert (73.).

SG Niederlauer I/Strahlungen II - SG Windshausen/Brendlorenzen 1:4 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 Manuel Kleinhenz (4., 11.), 0:3 Robert Foidl (25.), 1:3 Steffen Hein (38., Handelfmeter), 1:4 Manuel Kleinhenz (58.).