Die 60 Kilometer an einem Stück? Bloß nicht! Diese Idylle ist spektakulär - und muss daher unbedingt genossen werden. Von der Fränkischen Saale an den Main führt mein Touren-Tipp mit Start am Kurgarten-Parkplatz im beschaulichen Bad Bocklet. Immer am Wasser entlang, was die Orientierung auch für Ort...