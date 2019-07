Das hat sich in der Kreisliga Rhön getan

TSV Bad Königshofen

Zugänge: Jakob Wiesenmüller (Jugend TSV Aubstadt) - Abgänge: Lukas Harich, Simon Kürschner (beide TSV Irmelshausen).

Tor: Andreas Hofmann, Steffen Werner, Christoph Kempf - Abwehr: Daniel Blau, Franz Schmitt, Andreas Deuerling, Alexander Gontscharov, Florian Götz, Jonas Bär, Jakob Schmalen - Mittelfeld: Florian Zirkelbach, Maximilian Heusinger, Patrice Wüscher, Thomas Peschke, Bastian Endres, Patrick Kuhn, Robert Marynka, Christian Reiher, Jakob Wiesenmüller, Daniel Hellmuth - Angriff: Alexander Erlanov, Ferdinand Heusinger, Thorsten Eckart.

Trainerduo: Bernd Knahn, Florian Zirkelbach (beide neu) - Ziel: oberes Tabellendrittel - Meistertipp: SV Ramsthal.

SG Burgwallbach/Bad Neustadt

Zugänge: Christian Dietz, Julian Dorsch, Lukas Krenzer, Peda Martinovic, Alexander Ortloff, Daniel Gleisner, Benedikt Kolb, Nils Fiedler (alle VfL Bad Neustadt), Daniel Beker (TSV Großbardorf II) - Abgänge: Matthias Tripp, Christian Nöth, Markus Fleckenstein (alle zweite Mannschaft).

Tor: Yannic Borchardt, Benedikt Kolb, Mario Mölter - Abwehr: Florian Balling, Hannes Weikard, Jannis Vöth, Maximilian Kindlein, Marin Wirsing, Lukas Krenzer, Christian Dietz, Markus Polzer, Nils Fiedler - Mittelfeld: Alexander Bühner, Etienne Memmler, Janik Schmitt, Janik Weikard, Marcel Mölter, Pascal Memmler, Pascal Diemer, Thorsten Fleckenstein, Julian Dorsch, Daniel Beker - Angriff: Benedikt Floth, Carsten Polzer, Denis Vogel, Niklas Schrenk, Peda Martinovic.

Trainer: Alexander Leicht (seit 2018) - Ziel: bis zum Ende oben mitspielen - Meistertipp: Spfr. Herbstadt.

FC Fladungen

Zugänge: Leon Dietz, Simon Wehner, Jonas Link, Noah Trost, Nicolas Görig, René Scholz, Dominik Scholz (alle eigene Jugend) - Abgänge: Niklas Trabert (TSV Ostheim).

Tor: Ronny Selbmann, Andre Weiß - Abwehr: Andre Fischer, Julian Friedrich, Ludwig Lang, Marcel Kümmeth, Lukas Braungart, Kevin Bott, Leon Dietz, Alexander Münch, Noah Trost, Simon Wehner - Mittelfeld: Sebastian Weiß, Jannik Weiss, Maximilian Sebold, Martin Faulstich, Aaron Leutbecher, Jonas Link, René Scholz, Dominik Scholz, Markus Spiegel, Michael Memmel, Mathieu Kouame - Angriff: Simon Heim, Christopher Goldbach, Lukas Wachsmann, Nicolas Görig.

Trainer: Matthias Stumpf (seit 2018) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen.

TSV Großbardorf II

Zugänge: Nils Puchinger (FC Bundorf), Sandro Wölfling, Maximilian Endres (beide eigene dritte Mannschaft), Hannes Mauer, Jonathan Barthelmes, Luca Derlet, Leon Brand, Steven Schranz (alle eigene Jugend) - Abgänge: Nico Wirsing (SV Merkershausen), Jakob Fischer (TSV Arnshausen), Daniel Beker (SV Burgwallbach), Felix Hanika (BSC Saas Bayreuth), Tizian Streichsbier (SV Rödelmaier), Nils Voigt (DJK-TSV Wülfershausen).

Tor: Jonathan Barthelmes, Manuel Schmidt - Kader: Lukas Bauer, Maximilian Dietz, Louis Albert, Kilian Wenzel, Stefan Demar, Jonas Alber, Benjamin Diemer, Julius Scheuring, Jochen Schöppner, Martin Erdenbrecher, Manuel Leicht, Sergiu Nistor, Nils Puchinger, Hannes Mauer, Sandro Wölfling, Maximilian Endres, Luca Derlet, Leon Brand, Steven Schranz.

Trainer: Markus Bach (seit 2016) - Ziel: Weiterentwicklung junger Spieler und oben mitspielen - Meistertipp: keine Angabe.

Spfr. Herbstadt

Zugänge: Michael Jeger (TSV Trappstadt), Peter Kürschner, Simon Hey, Sebastian Jucht, Tom Bauer (alle TSV Irmelshausen), Marco Scheibe (VfL Bad Neustadt) - Abgänge: Christoph Rützel (TSV Großbardorf), Jürgen Butz (Laufbahn beendet).

Tor: Thomas Kneuer, Marco Ganz, Sebastian Mock - Abwehr: Mathias Leicht, Julian Leicht, Julian Ankenbrand, Alexey Weber, Florian Wirsing, Andreas Schunk, Jannik Hofmann, Pascal Fritz - Mittelfeld: Sebastian Bömmel, Michael Gabold, Bernd Warmuth, Bastian Zwick, Thomas Reder, Franz Brückner, Sven Schmitt, Markus Jeger, Lukas Krieger, Tom Bauer, Simon Hey, Sebastian Jucht - Angriff: Dominik Firnschild, Alexander Lüdecke, Marco Lurz, Peter Kürschner.

Trainer: Martin Naber (seit 2018) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: SV Riedenberg.

SG Oerlenbach/Ebenhausen

Zugänge: Nico Limpert (FC Bad Kissingen), Timo Schmitt (TSVgg Hausen), Dominik Vierheilig (SV Ramsthal), Dominik Metzler (FC Eltingshausen), Moritz Mützel, Noah Pentenrieder, Felix Bengl, Kai Duda, Denis Justus, Konstantin Schenk, Max Morchutt, Daniel Erhard (alle eigene Jugend) - Abgänge: Matthias Dees (Laufbahn beendet).

Tor: Simon Seidl, Daniel Dees, Denis Justus - Abwehr: Michael Bieber, Alexander Müller, Sandro Cazzella, Nico Limpert, Dominik Metzler, Stefan Brand, Christian Heim, Jonas Thoma, Alexander Zitzmann, Max Morchutt, Daniel Erhard, Felix Bengl - Mittelfeld: Dominik Röhner, Frank Schmitt, Yannic Franz, Dominik Vierheilig, Noah Pentenrieder, Konstantin Schenk, Johannes Müller, Daniel Franz, Joachim Hofmann, Sebastian Dees, Florian Vierheilig, Thorsten Büttner, Andreas Schwab, Thomas Braun - Angriff: Timo Schmitt, Moritz Mützel, Kai Duda.

Spielertrainer: Thorsten Büttner (seit 2016) - Ziel: Nichtabstieg, für die eine oder andere Überraschung sorgen - Meistertipp: Spfr. Herbstadt, TSV Großbardorf II.

SV Ramsthal

Zugänge: Harald Bayer, Julian Volpert (beide FC Fuchsstadt), Matthias Mock (FT Schweinfurt), Fabian Willacker (FC Wasserlosen), Julian Schnabel, Manuel Kleinböhl (beide SV Machtilshausen), Jannick Baldauf (eigene Jugend) - Abgänge: Dominik Vierheilig (TSV Oerlenbach), Steven Klitzing (ab 1. Oktober 2019 zurück nach Leipzig).

Tor: Martin Herold, Christian Hänelt - Abwehr: Willi Voss, Tim Danz, Marcel Schmitt, Niklas Rausch, Julian Volpert, Matthias Hallhuber, Erik Prescher, Jan Morper, Julian Schnabel, Andre Sixt - Mittelfeld: Björn Morper, Timo Kaiser, Nico Morper, Enrico Ott, Tobias Willacker, Christoph Schießer, Sebastian Koch, Matthias Mock, Harald Bayer, Jannick Baldauf - Angriff: Sascha Ott, Fabian Willacker, Florian Hahn, Fabian Meindl.

Trainer: Tim Herterich (seit 2018) - Ziel: oberes Tabellendrittel, besser als die letzte Saison (Platz 8) - Meistertipp: TSV Großbardorf II, SV Riedenberg.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen

Zugänge: Benjamin Schneider (TSV Bergrheinfeld), Jan Memmel (JFG Oberes Werntal), Benno Hobelsberger, Maurice Stefan, Luca Erhard, Alexander Müller, Nick Schuler (alle eigene Jugend) - Abgänge: Benjamin Kaufmann (TSV Großbardorf), Timo Stahl (Spielpause), Thomas Wolf (Laufbahn beendet).

Tor: Benno Hobelsberger, Florian Erhard, Nico Weiermüller - Abwehr: Dominik Hüllmantel, Christian Keller, Lukas Englert, Dominik Gehrig, Jochen Faulstich, Marcello Weigand, Pascal Görner, Maximilian Bindrim, Robin Döll, Maurice Stefan, Jan Memmel - Mittelfeld: Andreas Berninger, Julian Stahl, Martin Herbig, Andre Wetterich, Luca Erhard, Benjamin Schneider - Angriff: Fabian Erhard, Michael Röder, Daniel Kraus, Alexander Müller, Peter Hahn, Nick Schuler.

Trainerduo: Klaus Seufert (seit 2017) und Co-Trainer Thomas Wolf (neu) - Ziel: erstes Tabellendrittel - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

FC Reichenbach

Zugänge: Julian Beck (DJK Burghausen/ Windheim), Marcel Klug (FC Bad Kissingen), Chris Kraus (TSVgg Hausen), Felix Nöth (VfL Spfr. Bad Neustadt), Patrick Schmidtke (TSV Münnerstadt), Liam Seifert (TSV Großbardorf/Jugend), Moritz Wichmann (SV Ofenerdiek) - Abgänge: Richard Gebel (FSV Hohenroth), Patrick Memmel (Laufbahn beendet), Dominik Reiter (Spielpause).

Tor: Yannick Kriener, Eric Reß, Stefan Wiener - Abwehr: Benjamin Back, Julian Hergenröther, Patrick Hergenröther, Christoph Hillenbrand, Jonas Hillenbrand, Henri Katzenberger, Christian Nöth, Christian Pickel, Clemens Schmitt, Liam Seifert, Tobias Trägner - Mittelfeld: Jan Back, Julian Beck, Felix Götz, Maximilian Götz, Nico Hillenbrand, Johannes Katzenberger, Marcel Klug, Christian Kühnlein, Felix Nöth, Steffen Nöth, Jannik Schäfer, Michael Schön, Michael Seith, Jonas Trägner, Simon Trägner - Angriff: Luis Bach, Jonas Beck, Markus Buhlheller, Moritz Dieterle, David Dietz, Chris Kraus, Nico Mahr, Nedim Mehinovic, Patrick Schmidtke, Noah Schroller, Markus Weisenseel, Moritz Wichmann.

Trainerduo: Marcel Klug, Johannes Katzenberger (beide neu) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: keine Angabe.

SV Riedenberg

Zugänge: Dominik Cimala, Jonas Wolf, Edwin Eirich, Niklas Kessler, Noah Söder, Sean Klein, Niklas Martin, Bastian Finn, Benjamin Hackbusch, Leon Benkert (alle JFG Sinntal/Schondratal) - Abgänge: Niklas Geppert (SG Oberleichtersbach).

Tor: Florian Dorn, Sean Klein, Bastian Finn - Abwehr: Finnian Carton, Thomas Vorndran, Fabian Seuring, Niklas Kessler, Maximilian Spahn, Dominik Cimala, Daniel Dorn, Vincenz Schaab, Simon Raab - Mittelfeld: Benedikt Carton, Christoph Dorn, Edwin Eirich, Jonas Wolf, Noah Söder, Patrick Barthelmes, Nick Schumm, Paul Konopka, Kilian Markart, Philipp Schäfer, Benjamin Hackbusch, Leon Benkert - Angriff: Philipp Dorn, Lukas Hergenröther, Stefan Wich, Marcel Gebhard, Kevin Lormehs, Niklas Martin.

Trainer: Michael Leiber (neu) - Ziel: guten und erfolgreichen Fußball spielen - Meistertipp: FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen.

FC Rottershausen

Zugänge: Sedrick Rotter, Luca Greubel, Jonas Wetterich, Jan Gäfke (alle JFG Oberes Werntal), Christian Ament, Andre Karch (beide FC Eltingshausen) - Abgänge: keine.

Tor: Johannes Hein, Sedrick Rotter, Hergen Vollert - Abwehr: Peter Werner, Andre Seufert, Nico Wilm, Johannes Kanz, Christian Stefan, Benedikt Will, Marius Will, Konstantin Seufert, Robin Wilm, Moritz Stahl, Luca Wilm, Marco Seufert, Jonas Wetterich, Christian Ament - Mittelfeld: Maximilian Seufert, Frank Seufert, Nicolas Loibersbeck, Fabian May, Fabio Erhard, Luca Greubel, Alexander Hirt, Fabian Schmitt, Michael Neeb, Andre Karch, Luca Greubel, Jan Gäfke - Angriff: Julian Göller, Christoph Helfrich, Thomas Werner, Alexander Schott.

Spielertrainer: Alexander Schott (seit 2018) - Ziel: Tabellenplatz 5 bis 8 - Meistertipp: TSV Rannungen.

TSV Steinach

Zugänge: Lukas Elbert (eigene Jugend), Dominik Gensch (DJK Unterebersbach) - Abgänge: Philipp Kirchner (Laufbahn beendet).

Tor: Franz-Xaver Roßhirt, Julian Dünisch - Abwehr: Holger Wieschal, Fabian Schmitt, Steffen Schmitt, Felix Back, Fabian Rottenberger, Andreas Schäfer, Johannes Borst, Christopher Dünisch, Kevin Schuck, Maik Dilje, Johannes Elbert, Daniel Schmitt - Mittelfeld: Michael Voll, Simon Voll, Joshua Jung, Arne Wieschal, Aaron Friedel, Niklas Otter, Niklas Koch, Moritz Benkert, Maximilian Lebsack, Julian Baumgart, Tizian Ziegler - Angriff: Fabian Schäfer, Maximilian Hein, Maximilian Trost, Lukas Elbert, Dominik Gensch.

Spielertrainer: Michael Voll (seit 2016) - Ziel: einstelliger Tabellenplatz - Meistertipp: SV Riedenberg, FV Rannungen.

FC Strahlungen

Zugänge: Pierre Weyand (TSV Brendlorenzen), Timo Reiher (eigene Jugend), Kirill Samojlov, Konstantin Samojlov, Daniel Schrainer, Tom Wengel (alle SV Niederlauer/Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Johannes Bömmel, Pierre Weyand - Abwehr: Marius Braun, Lukas Hein, Matthias Hümpfner, Christoph Kriener, Marco Nöth, Joachim Seit - Mittelfeld: Felix Beck, Benedikt Bötsch, Noah Braun, Sebastian Braun, Manuel Hein, Markus Mellenthin, Markus Neder, Timo Reiher, Kirill Samojlov, Konstantin Samojlov, Sebastian Schneider, Daniel Schrainer, Tom Wengel - Angriff: Dominik Beck, Erik Hach, Tim Krais, David Noack.

Trainer: Oliver Schönwiesner (neu) - Ziel: Top-5 - Meistertipp: SV Riedenberg.

TSV Trappstadt

Zugänge: Johannes Sauer, Florian Dömling (beide TSV Aubstadt/Jugend), Johannes Sauer (eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Felix Häpp - Abwehr: Jonas Böckler, Daniel Werner, René Lang, Noah Uebelacker, Jonas Schultheis, Sven Dömling, Manuel Geiling - Mittelfeld: Lukas Häpp, Peter Hutzler, Sebastian Wagner, Hannes Bauer, Sebastian Schirling, Maximilian Weikert, Philipp Rudbach, Julius Seufert - Angriff: Marcel Dittmann, Daniel Leicht, Florian Dömling, Niklas Heumann, Ludwig Wagner, Johannes Sauer.

Trainer: Martin Beck (neu) - Ziel: Mittelfeldplatz - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

SG Urspringen-Sondheim/Rhön

Zugänge: Philipp Deblich, Ferdinand Fischer (beide TSV Nordheim), Louis Kümmerth (TSV Willmars), René Müller (DJK Wargolshausen), Henrik Schmidt, Marco Wohlmacher (beide eigene Jugend), Mirco Klein (DJK Unterweißenbrunn) - Abgänge: Chris Heinrich (TSV Aubstadt II).

Tor: Louis Kümmerth, René Müller, Pascal Friedrich, Mirco Klein, Rene Mehnert, Johannes Friedrich - Abwehr: David Heuring, Patrick Grenzer, Marcel Heuring, Marcel Hey, Björn Hergenhan, Philipp Deblich, Jannik Barthelmes, Max Umla, Marcel Grenzer - Mittelfeld: Markus Herbert, André Abe, Johannes Lenhardt, Maximilian Abe, David Wolf, Alexander Wiederkehr, Pascal Nennstiel, Fritz Hey, Henrik Schmidt, Felix Umla, Tobias Köhler, Julian Schwabe - Angriff: Jannik Stäblein, Nico Wohlmacher, Marco Wohlmacher, Julian Diemer, Ferdinand Fischer.

Trainerduo: Markus Herbert, André Herbert (beide seit 2016) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: keine Angabe.

TSV-DJK Wülfershausen

Zugänge: Max Kießner, Robin Englert (beide TSV Großbardorf/Jugend), Nils Voigt (TSV Großbardorf II) - Abgänge: Paul Sterzinger (SpVgg Sulzdorf).

Tor: Lukas Bier, Robin Englert, Michael Bach, Kilian Wirsing - Abwehr: Steffen Englert, Andree Englert, Patrik Kießner, Lukas Schmitt, Lucas Gensler, Marcel Koob, Niklas Mauer - Mittelfeld: Oliver Balling, Florian Büttner, Nico Büttner, Johannes Gensler, Julian Gensler, David Mayer, Julian Schneider, Björn Will, Max Kießner - Angriff: Leon Englert, David Juraschek, Ronny Roggatz, Marco Warmuth, Patrik Warmuth, Nils Voigt.

Trainer: Rudolf Koob (seit 2014) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: SV Riedenberg, FC Strahlungen.