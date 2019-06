Das erste Spiel des FC WMP Lauertal

FC Sand - FC Fuchsstadt 5:0 (2:0).Tore: 1:0 Sebastian Wagner (17.), 2:0 Philipp Markof (39.) , 3:0 Kevin Steinmann (47.), 4:0 André Lörzer (58.), 5:0 Dominik Rippstein (77.) Trotz der klaren Niederlage schlugen sich die Fuchsstädter gegen den Bayernligisten wacker. Das alles übrigens auf Kunstrasen aufgrund der heftigen Regenfälle kurz zuvor. Der unter anderem ohne Simon Bolz, Lukas Lieb, Michael Emmer und Tim Kolb angetretene Landesligist ließ sich vor der Pause vom Favoriten nur zweimal überlisten. Fuchsstadts Trainer Martin Halbig durfte sich vor allem nach dem Wechsel über vergebene Chancen seiner Mannen und über Abwehrschnitzer ärgern. "Insgesamt war ich mit dem Auftritt aber zufrieden, wir sind wieder einen Schritt weiter." Das wollen die Kohlenbergler auch am nächsten Freitag beweisen, wenn sie den Verbandsligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II empfangen.

TSV Münnerstadt - FC Rottershausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Seufert (31.), 0:2 Johannes Kanz (78.), 1:2 Lukas Schmittzeh (84.).

Eingebettet in das Jubiläums-Programm des TSV-Fördervereins war dieses Testspiel, in dem die Gastgeber mit nur wenigen Bezirksliga-Akteuren aufliefen. Der frischgebackene Kreisligist vergab durch Andre Seufert und Thomas Werner zunächst gute Möglichkeiten, ging dann aber verdient in Führung, als nach einer zu kurz abgewehrten Ecke ein abgefälschter Schuss von Maxi Seufert einschlug. Zu Ende der ersten Halbzeit agierte der Gastgeber mutiger, doch weder Lukas Schmittzeh noch Galab Tesfalem wussten FC-Keeper Sedrick Rotter zu bezwingen. Nach der Pause brachte FC-Coach Alexander Schott fünf neue Kräfte, die Partie verlief dann ausgeglichener. Die Führung der "Spirken" baute Johannes Kanz nach Ecke von Nicolas Loibersbeck per Flugkopfball aus. Mit einem unhaltbaren Schlenzer ins Toreck gelang Lukas Schmittzeh der Ehrentreffer in einer fairen Partie mit wenig Aussagekraft.

FC WMP Lauertal - SV Euerbach/Kützberg 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Kilian Schunter (33.), 0:2 Yasir Aldijawi (43.), 0:3 Oliver Kröner (79.), 0:4 Yasir Aldijawi (89.).

In Poppenlauer legte der neue Coach Martin Schendzielorz im ersten Vorbereitungsspiel des neuformierten Teams weniger Wert auf das Ergebnis, im Blickpunkt stand die Sichtung des Kaders. Deswegen setzte er insgesamt 22 Akteure ein, zur zweiten Halbzeit wurde komplett gewechselt. Bis dahin hatte der Landesligist zweimal getroffen, wobei der Gast ebenfalls nicht in Bestbesetzung auflief. Mangels Personal kickte SV-Coach Oliver Kröner, der auf eine leere Ersatzbank blickte, selbst mit. Der Landesligist, dessen Keeper Irnes Husic einen ruhigen Abend erlebte, dominierte wie erwartet die Begegnung. Die erfahrenen Mirza Mekic, Florian Popa und David Thomas brachten ihre individuelle Klasse zum Tragen, trafen aber auf einen ordentlich kämpfenden Kreisklassen-Gegner, bei dem urlaubsbedingt die Goalgetter Stefan Denner und Andre Keßler fehlten.