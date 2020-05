Corona lässt alle Räder stillstehen

Volle Kanne ausgebremst werden derzeit alle Motorsport-Treibenden und -Vereine im Landkreis. Corona sorgt seit geraumer Zeit dafür, dass alle Räder stillstehen. Buchstäblich! Bei den vier Motorsportclubs im Bäderlandkreis geht aktuell jedenfalls so gut wie gar nichts. So sehr die Pandemie auch alle Aktivitäten gegen Null tendieren lässt: Es gibt inzwischen wieder erste vorsichtige Planungen für die nächsten Wochen und Monate.

Am weitesten scheinen hier die Überlegungen des AMSC Hammelburg gediehen. "Zwar hat Corona Mitte März die Durchführung unserer Jahreshauptversammlung verhindert, auch musste das Oldtimer-Treffen abgesagt werden", erklärt Vorsitzender Ralf Deinlein. "Allerdings wollen wir so bald wie möglich den Trainingsbetrieb unserer Jugend-Kart-Abteilung wieder aufnehmen", nachdem es die vergangenen Wochen und Monate sehr still geworden war auf dem clubeigenen Gelände am Heroldsberg.

Ohne Hygienekonzept geht nichts

AMSC-Sportleiter Florian Arand ist damit beschäftigt, in Abstimmung mit der Vorstandschaft und den Trägerverbänden ein Hygienekonzept zu erstellen. "Wir müssen intern eine Risikoabwägung treffen und entscheiden, unter welchen Bedingungen wir vorderhand den Trainingsbetrieb und später Wettbewerbe wieder durchführen können."

Auch wenn es sich bei den Motorsportdisziplinen um Individualsportarten handelt, gebe es hier vieles zu bedenken. Die gebotene Distanz unter den Sporttreibenden lasse sich durchaus realisieren. Das Tragen von Handschuhen und Helmen mindere zudem das Infektionsrisiko. Klärungsbedarf gebe es allerdings noch, wie sich Distanz zwischen Trainern und Akteuren wahren lässt. "Auch für den Fall des Falles müssen wir uns überlegen, wie Hilfeleistung in Zeiten der Corona-Pandemie funktionieren kann."

Wo bislang Fahrgemeinschaften gang und gäbe waren, um Kinder und Jugendliche pünktlich zu Training und Wettbewerben zu chauffieren, werden sich in Zukunft die Eltern vermehrt um Einzellösungen bemühen müssen. "Das gilt auch für die Aufsicht vor Ort, für das Aufsetzen und Abnehmen von Helmen, das Anlegen von Schutzbekleidung, für Hygienemaßnahmen, für Toilettengänge", deutet Arand erste Lösungsansätze an. Während das für 9./10. Mai geplante Trial-/MX-Camp ersatzlos gestrichen worden ist, gibt es aktuell Planungen für künftige Events.

So möchte der AMSC den Jugend-Kart-Slalom am 28. Juni auf dem Clubgelände oberhalb Hammelburg durchführen. Außerdem laufen die Vorbereitungen für den Kart-Slalom mit den leistungsstärkeren 270er Karts im Bereich der Erdfunkstelle. "Wir haben inzwischen auch einen neuen Termin für die Jahreshauptversammlung festgelegt. Sie soll nun am 13. November stattfinden", ergänzt Ralf Deinlein. Die "8. ADAC Toyo Tyres Rallye Fränkisches Weinland" ist vom 16. Mai auf den 26. September verschoben worden. Offen ist derzeit noch der Nachholtermin für die am 2. Mai gecancelte Einweihung samt Ehrungsnachmittag am Clubhaus.

Für den Motorsportclub (MSC) Bad Brückenau konstatiert Sportleiter Gernot Riemey die Situation wie folgt: "Im Moment ist wegen Corona alles total tot!" Konkret heißt das: Weder das beliebte Jugend-Kart-Training kann stattfinden, noch das MSC-Clubhaus als Treffpunkt der Clubmitglieder dienen. Wie es künftig weitergehen wird, soll in nächster Zeit im Rahmen einer Vorstandssitzung grundlegend diskutiert und festgelegt werden.

Ähnlich düster sieht es beim Automobilclub (AC) Bad Kissingen aus. Vorsitzender Jürgen Müller vermisst die obligatorischen Clubabende der AC-Anhänger ebenso wie andere fahrpraktische Aktivitäten. Für das Fahrradturnier, das im Rahmen des Bad Kissinger Ferienprogramms stattfinden soll, habe die Stadtverwaltung bereits strenge Auflagen angekündigt. "Schade, dass es heuer keine gedruckte Ferienprogramm-Broschüre gibt. Somit fehlt uns die Werbung für das Fahrradturnier." Für ein Pkw-Turnier gibt es derzeit ebenso wenig Ansatzpunkte wie für eine Wiederbelegung des Jugend-Kart-Sports", bedauert Müller. Bei einem zeitnahen Treffen des Vorstandes soll nun überlegt werden, wie das Clubleben wieder belebt werden kann."

Wie geht es weiter?

"Kein Oldtimertreffen mit Sommernachtsfest, kein Bergslalom!" Auf diesen nüchternen Nenner bringt es Helmut Göbel an der Spitze des Motorsportclubs (MSC) Sulzthal. Ja, auch beim MSC stehen derzeit alle Räder still. Und dabei hatte Göbel für dieses Jahr einiges vorgehabt. "Aber wegen Corona kannst du jetzt ja gar nix planen." Sobald die Möglichkeit besteht, will Helmut Göbel das Vorstandsteam auf das Clubgelände in der Steig zusammen rufen. "Dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht." Sollte die Corona-Pandemie die Gesellschaft noch lange im Würgegriff haben, fürchtet Göbel um den Zusammenhalt innerhalb seines und der anderen Motorsportclubs.