Christian Ohmert beweist Fairplay

TSV Oberthulba - SV Machtilshausen 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Markus Markert (9.), 2:0 Felix Lutz (40.), 2:1 Santo Schneider (68.).

Schon nach zehn Minuten ging der Tabellenführer im Topspiel in Führung. Die Flanke von Felix Lutz fand im Oberschenkel von Markus Markert einen Abnehmer, noch dazu behinderten sich Torhüter und Abwehrspieler der Gäste gegenseitig. Vor dem Pausenpfiff erhöhte Felix Lutz nach einer Kombination mit Marius Schubert auf 2:0. Santo Schneider verkürzte für den SVM, doch zum Ausgleich sollte es in einer körperbetonten und chancenarmen Partie nicht mehr reichen. "Machtilshausen war die letzten zehn Minuten echt stark, mit ein bisschen Pech geht das Spiel sogar 2:2 aus. So sind wir aber mit den drei Punkten zufrieden", fasste Abteilungsleiter Kevin Voll die Schlussphase zusammen. TSVgg Hausen - FC Fuchsstadt II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 David Fleischmann (16.), 2:0 Dominik Ruck (53.), 2:1 Michael Emmer (79.), 2:2 Thomas Knüttel (86.). Rot: David Fleischmann (90.+1, Hausen).

Mit einer "desolaten Leistung" reichte es für die favorisierten Häusler nur zu einem Punkt gegen die Landesliga-Reserve. Die Gäste kamen besser ins Spiel, doch David Fleischmann erwischte den Ball aus 35 Metern perfekt und brachte die Hausherren in Führung. Marc Lauter bediente Dominik Ruck, der zum 2:0 einschoss - was keine Vorentscheidung bedeutete. Denn Fuchsstadt blieb weiter gefährlich und verkürzte durch Michael Emmer, der nach einem Flankenball am langen Pfosten goldrichtig stand. Kurz vor Schluss traf Thomas Knüttel nach einer Ecke zum Ausgleich, ehe zu allem Überfluss für die Gastgeber David Fleischmann nach einer Rangelei des Feldes verwiesen wurde. "Unterm Strich war das heute eine schlechte Leistung von uns und ein verdientes Unentschieden", lautete das Fazit von Abteilungsleiter Sebastian Fichtl. FC Hammelburg - FC Obereschenbach 0:0. Rot: Jan Proese (65., Obereschenbach). Gelb-Rot: Dennis Schmidt (87., Hammelburg).

Eine aufregende, aber wenig ansehnliche Punkteteilung gab es im Derby vor 150 Zuschauern. Es fielen zwar keine Tore, dafür flog auf beiden Seiten jeweils ein Spieler vom Platz. Nachdem Hammelburgs Christian Ohmert im Strafraum fiel und der Referee auf Strafstoß entschied, hatte Jan Proese seine Nerven nicht im Griff und ließ sich zu einer Schiedsrichterbeleidigung hinreißen. Doch Sportsmann Ohmert gab zu, dass es keinen Kontakt gab, der Elfmeter wurde zurückgenommen. In Überzahl konnten die Hammelburger ihre wenigen Chancen nicht verwerten, es blieb beim Unentschieden. FCH-Pressewart Kurt Kühnlein bilanzierte "ein gerechtes 0:0, bei dem keiner einen Sieg verdient hätte".

DJK Schlimpfhof - TSV Volkers 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Tom Kötzner (19.), 0:2, 0:3 Kevin Karg (34., 44.).

Schon zur Halbzeit lag die DJK Schlimpfhof mit 0:3 zurück, weil "wir uns die Tore mal wieder selber eingeschenkt haben", so Abteilungsleiter Christoph Kleinhenz. Die Führung von Tom Kötzner baute Kevin Karg per Doppelpack aus. In der zweiten Hälfte hatte Volkers kaum mehr Chancen, die Schlimpfhofer hätten zumindest ein Tor erzielen können. "Ziel bleibt ein Dreier", schloss Kleinhenz seinen Bericht ab.

TSV Stangenroth - SV Römershag 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Nino Rupprecht (4.), 1:1 Nico Wehner (33.), 1:2 James Galloway (38.).

"Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerecht gewesen", ärgerte sich Abteilungsleiter Manuel Endres nach der Niederlage seines TSV Stangenroth, weil Nico Wehner die Chance zum Ausgleich hatte, "dem Römershager Torhüter Nikolas Groß aber aus wenigen Metern an die Hand schoss". Die Gäste gingen früh durch Nino Rupprecht in Führung, Nico Wehner glich nach einer halben Stunde aus. Ein prima getretener Freistoß von SVR-Spielertrainer James Galloway bedeutete den Siegtreffer im Rhöner Duell.

DJK Schondra - TSV Waldfenster 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Lucien Martin (11.), 2:0 Mario Hägerich (40.), 2:1 Thomas Eckert (43.), 3:1, 4:1 Christian Knüttel (75., 77.), 4:2 Thomas Kliem (83.). Gelb-Rot: Peter Leitsch (78., Schondra).

Kompliment an den TSV Waldfenster, der unter der guten Spielleitung von Schiedsrichter Bastian Kleinhenz (VfR Bischofsheim) gut mithielt. Zunächst vergab DJK-ler Christian Knüttel eine Riesenchance, dann parierte Marius Müller einen Schuss des agilen TSV-Stürmers Thomas Eckert. Nach einem Freistoß von Mario Hägerich traf Lucien Martin schließlich zur Schondraer Führung, die Mario Hägerich ausbaute, nachdem er Torwart Philipp Heusinger umkurvt hatte. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Thomas Eckert der Anschlusstreffer. Wäre Torwart Marius Müller nicht auf der Hut gewesen, hätte kurz nach der Halbzeit sogar der Ausgleich fallen können. Obwohl Schondra die klareren Chancen besaß, blieb das Spiel bis zum Doppelpack von Stürmer Christian Knüttel nach Hereingaben von Mario Hägerich und Tizian Rölling eng. Mit einem schönen Kopfballtreffer gelang Thomas Kliem Ergebniskosmetik.

FC Thulba II/Frankenbrunn - FC Elfershausen 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Fabian Diemer (15.), 1:1 Lukas Schwab (35.), 1:2 Julian Kleinhenz (41.), 2:2 Alexander Mützel (50., Eigentor), 3:2, 4:2 Florian Döll (58., 60.). Einen wilden Schlagabtausch mit einigen Führungswechseln lieferten sich die Mannschaften in Frankenbrunn. Fabian Diemer brachte die Heimmannschaft früh in Führung; doch der FC konnte das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff drehen. Nach der Pause unterlief Alexander Mützel ein Eigentor zum Ausgleich. Kurz darauf schlug Florian Döll in drei Minuten doppelt zu und bescherte seinen Farben den Sieg. Dadurch zieht Thulba in der Tabelle an Elfershausen vorbei.smb