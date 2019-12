Das Dreikönigsturnier des SV Römershag zum Jahresbeginn ist im Altlandkreis Bad Brückenau der Zuschauermagnet schlechthin. "Diese hochklassige Turnierserie gehört mittlerweile zum jährlichen Pflichtprogramm für viele Mannschaften, um sich im sportlichen Wettstreit zu messen", sagt Dieter Seban, Dritter Bürgermeister der Stadt Bad Brückenau und Ortssprecher von Römershag. "Die Qualität des Turniers zeigt sich aber nicht nur an der großen Teilnehmerzahl, sondern auch an dem großen Einzugsbereich weit über den Landkreis hinaus."

Veranstalter des Dreikönigsturniers ist von Beginn an der SV Römershag, der nun schon zum 37. Mal eine wahre Mammutaufgabe mit Bravour meistert. "Der SV Römershag leistet in der für einen Sportverein so wichtigen Jugendarbeit eine vorbildliche Funktion, um unseren Kindern und Jugendlichen sportliche Heimat und Orientierung zu geben. Der Erfolg dieser Bestrebungen ist auch in diesem Turnier zu sehen, welches für den Verein eine wichtige Stütze bei der Finanzierung seiner Leistungsangebote darstellt", so Seban weiter. Für die Organisation und den reibungslosen Ablauf sorgt eine Heerschar von freiwilligen Helfern.

Der Budenzauber in Römershag kombiniert seit einigen Jahren Elemente aus dem Futsal mit dem klassischen Hallenfußball ursprünglicher Prägung. Eine Umfrage unter den Teilnehmern hatte ergeben, dass die Mannschaften den kompletten Umstieg auf Futsal noch nicht möchten. Gespielt wird allerdings schon seit ein paar Jahren mit dem kleineren Futsalball. Grätschen sind grundsätzlich verboten - eine eiserne Regel, die sich längst bewährt hat. Bei den Erwachsenen wird mit einem Torwart und vier Feldspielern gekickt. Auf der Gegengeraden zur Zuschauertribüne wird mit Bande gespielt, auf der Seite der Tribüne der Ball nach Überschreiten der Seitenlinie eingekickt. Der Torwart darf den Ball über die Mittellinie spielen, darf diese aber selbst nicht überschreiten.

"Für die Fans ist die Qualität und Spannung der Spiele sowie die damit verbundene Stimmung in der Halle ein Grund, alle Jahre wieder zu kommen", macht Seban deutlich. Übrigens: Ein wahrlich historischer Triumph war dem SV Römershag im Januar 2019 gelungen. Zum ersten Mal nach exakt 36 Jahren hatten die schwarz-gelben Kicker ihr eigenes Dreikönigsturnier gewonnen. Damit trugen die SVler erstmalig den heiß begehrten Wanderpokal selbst aus der Dreifachturnhalle. Der ewige Titelaspirant vom FC Bad Brückenau musste sich seinerzeit mit dem dritten Platz begnügen.

U13-Junioren Freitag, 12 Uhr: Gruppe A: SV Römershag, SG Oberleichtersbach, SG Premich, JSG Viktoria Spessart, SV Garitz; Gruppe B: JSG Sinntal, VfR Stadt Bischofsheim, SG Fuchsstadt, SG Bad Neustadt, DJK Schondra. Finale: 16.56 Uhr.

U15-Junioren Freitag, 18 Uhr: Gruppe A: SV Römershag, DJK Schondra, SG Untererthal, SG Unterweißenbrunn; Gruppe B: JFV Petersberg, SG Fuchsstadt, SG Wollbach, JFG Sinntal-Schondratal. Finale: 21.17 Uhr.

Alte Herren Samstag, 10 Uhr: Gruppe A: SV Römershag, DJK Schondra, FC Hammelburg, SG Oberleichtersbach, FC Rethem-Moor; Gruppe B: SG Mottgers/Schwarzenfels/Weichersbach, TSG Lütter, SG Jahn Winkels/PSV Bad Kissingen, SG Oberzell/Züntersbach, FC Bad Brückenau. Finale: 15.11 Uhr.

Frauen Samstag, 16.30 Uhr: Gruppe A: SG Rückers, FC Schweinfurt 05, TSV Rannungen, DJK Schondra, SG Albertshausen/Nüdlingen; Gruppe B: SG Schönderling/Thulba, TG 48 Schweinfurt TSG Lütter (U17), FV Steinau, SG Grafenrheinfeld/DJK Schweinfurt. Finale: 21.16 Uhr.

U11-Junioren Sonntag, 9.30 Uhr: Gruppe A: SV Römershag, SG Oberleichtersbach II, SG Diebach, JSG Sinntal, DJK Schondra; Gruppe B: TSV Brendlorenzen, TSV Wollbach, SG Oberleichtersbach I, SG Oberelsbach, SV Wildflecken. Finale: 14.16 Uhr.

Herren Sonntag, 15 Uhr: Gruppe A: SV Römershag, SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg, SG Premich/Langenleiten, SG Wasserlosen/Greßthal, FC Bad Brückenau, FC Thulba II; Gruppe B: BSC Lauter, FC Elfershausen, SG Oberelsbach/Ober-/Unterwaldbehrungen, DJK Schondra, SG Oberleichtersbach, SG Großwenkheim/Münnerstadt II. Finale: 21.57 Uhr.

U9-Junioren Montag (Dreikönig), 10 Uhr: Gruppe A: SV Römershag I, VfR Stadt Bischofsheim, SG Riedenberg, FC Bayern Fladungen, DJK Schondra; Gruppe B: SV Römershag II, TSG Bastheim, SG Oberleichtersbach, SG Oberelsbach, SG Aura. Finale: 15.11 Uhr.