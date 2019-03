Brückenauer schmieden ihr Meisterstück

Bezirksklasse Männer

TV Bad Brückenau - TSV Eibelstadt 3:1 (20:25, 25:21, 28:26, 25:10). Mit voller Kapelle und vor heimischer Kulisse wollten die Sinnstädter ihr Meisterstück schmieden. Aber die Nervosität der Brückenauer war unübersehbar, der Satzverlust die Folge. TV-Trainerin Maika Herbert sprach ihren Jungs Mut zu, die nicht zuletzt dank der Unterstützung der Fans besser ins Spiel fanden. Und mit einer variablen Aufschlagserie sorgte Daniel Mun ab dem 16:14 für die entscheidende Führung (22:15) im zweiten Satz. Mit gestiegenem Selbstvertrauen erarbeiteten sich die TV-Akteure im dritten Satz eine 13:9-Führung, ehe die Annahme zu wackeln begann. Die Trainerin reagierte mit den Einwechslungen von Zuspieler Alexander Stanovkin und Diagonalspieler Oliver Kaul, was frischen Wind in die Mannschaft brachte. Beim Stand von 23:23 war es vor allem Alexander Melser, der auf Außen wichtige Punkte machte. Gepaart mit dem Kampfgeist der kompletten Mannschaft gelang der nächste Etappensieg. Danach hatten demoralisierte Eibelstädter nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende war es die Aufschlagserie von Daniel Mun, die den Sieg und damit den Titelgewinn brachte.

TV Bad Brückenau - VfL Volkach 3:0 (25:22, 25:15, 25:21).

Auch wenn man die Meisterschaft samt Aufstieg bereits in der Tasche hatte, wollten sich die Bad Brückenauer mit einem Sieg aus der Bezirksklasse verabschieden. Allerdings starteten die Volkacher mit druckvollen Aufschlägen und brachten die Brückenauer Annahme in die Bredouille. Doch in einer Auszeit weckte die Trainerin den Kampfgeist ihrer Truppe. Beim Spielstand von 16:20 kam Lukas Muth zum Aufschlag und sorgte für den Umschwung. Fortan wurde auf TV-Seite meisterlich aufgespielt mit starken Aktionen von Oliver Kaul und Michael Müller. Im dritten Satz probierte Maika Herbert eine neue Aufstellung aus, was eine kleine Eingewöhnungszeit zur Folge hatte. Stefan Winkler durfte sich auf der ungewohnten Außenposition beweisen und mit direkten Angriffspunkten glänzen.

TSV Münnerstadt - DJK Wombach 3:1 (25:23, 20:25, 25:19, 25:13).

Vor dem Duell standen die Vorzeichen auf Sieg für die Heimmannschaft. Daher wurden auf Münnerstädter Seite zwei Stammkräfte geschont - eine Taktik, die zunächst aufgehen sollte. Zwar hielten sich einschleichende Unachtsamkeiten Wombach im Spiel, für den ersten Satzgewinn sollte es dennoch reichen. Im zweiten Satz ging die muntere Fehlerparade allerdings weiter und Wombach übernahm immer mehr die Kontrolle, was mit dem Satzgewinn der Gäste seine Belohnung fand. Nach diesem Wecksignal wurde auf die stärkste Aufstellung umgestellt, womit die nötige Sicherheit und Erfahrung Einzug ins Spiel der Gastgeber fand. Entsprechend deutlich verliefen die nächsten beiden Sätze.

TSV Münnerstadt - SG Ochsenfurt/Gaukönigshofen 0:3 (23:25, 24:26, 19:25).

Das zweite Spiel sollte einen deutlich größeren Spannungsbogen besitzen. Ochsenfurt und Münnerstadt hatten sich in der Vergangenheit immer wieder ansehnliche Duelle geliefert. Die Mürschter begannen sehr engagiert, wollten den Gegner vom ersten Ballwechsel an unter Druck setzen und mit gefährlichen Angriffen punkten. Jedoch stand die Feldabwehr der Ochsenfurter sehr kompakt. Bis zum Ende des ersten Satzes ging es hin und her mit dem besseren Ende für die Gäste. Der zweite Satz sollte ein Abbild des ersten werden: ein enger Fight mit teils spektakulären Ballwechseln. Durch die hohe Spannung auf dem Feld wurde auch die Stimmung unter den Spielern immer hitziger. Ein Kampf auf Messers Schneide mit immer wieder wechselnden Führungen. Am Ende des zweiten Satzes konnten sich die Münnerstädter zwei Satzbälle erarbeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Ochsenfurt ergriff die Initiative und brachte seinen zweiten Satzball ins Ziel. Im dritten Satz traten bei den Gastgebern Ermüdungserscheinungen auf, was dem Gegner in einem engen Spiel einen zu deutlichen Sieg bescherte. "Ich bin dennoch stolz auf meine Jungs. Wir haben die Saison einige Veränderungen vorgenommen und aus zwei Mannschaften eine gemacht. Alle Spieler haben sich reingehauen und für das Team alles gegeben. Ich freue mich auf die Zukunft mit dieser Mannschaft", bilanzierte Sandro Petzoldt.

Bezirksklasse WestFrauen TV Trennfurt - FC Fuchsstadt 1:3 (25:21, 22:25, 13:25, 20:25). Mit gehörigen Anlaufschwierigkeiten hatten zunächst die Fuchsstädter Frauen zu kämpfen, die erst im zweiten Satz ihren Rhythmus fanden mit der Aufschlagserie von Angelika Kohlhepp nach einem 1:9-Rückstand hin zum 12:9. Der folgende Satzgewinn wurde mit einer starken Vorstellung im dritten Abschnitt veredelt. Hart umkämpft war auch Satz vier, der aber erneut mit einem Erfolgserlebnis für die FC-Frauen endete. TV Faulbach - FC Fuchsstadt 2:3 (14:25, 25:20, 23:25, 25:22, 10:15). Zum Kraftakt wurde die Partie gegen den TV Faulbach. Einem souveränen Auftakterfolg folgte ein Satzverlust aufgrund zu vieler Eigenfehler und einer schwachen Annahme. Auf Kurs schienen die Fuchsstädter Frauen mit dem Gewinn des dritten Satzes, aber wieder stolperte man über diverse Konzentrationsschwächen. Im Tiebreak machte die Aufschlagserie von Carolin Schneider den Unterschied zu Gunsten der FC-Frauen, die sich nun auf die Aufstiegs-Relegation freuen dürfen.