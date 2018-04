Bitteres Ende für den SV Ramsthal

FC Untererthal - TSV Hausen/Rhön 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Benedikt Hüfner (55.). Gelb-Rot: Steffen Bergmann (58., Hausen), Patrick Heilmann (90.+2, Untererthal).

"Würden wir immer so schnörkellos spielen, würden wir nicht so weit unten stehen", war FC-Vereinsboss Thomas Tiedemann durchaus angetan vom Vortrag seiner Elf, die insbesondere defensiv eine prächtige Leistung bot. FC-Keeper Daniel Hammer blieb auch deswegen fehlerfrei, weil vor allem Marcus Schäfer, Andre Tiedemann und Stefan Gerlach vorzügliche Arbeit gegen den Ball verrichteten. "Mit deren Hilfe haben wir den Dauerbeschuss der Hausener vor allem in der Schlussphase überstanden", so Tiedemann, der seine Mannschaft vor dem Wechsel bemüht gesehen hatte, "aber unsere Passaktionen waren viel zu unpräzise." Wie allerdings auch die Hausener Abschlüsse, beispielsweise von Stefan Hautzinger (12.). Die beste FC-Gelegenheit vor dem Wechsel bot sich Mathias Tartler, der das Leder übers Tor ballerte (40.). Kurz nach dem Seitenwechsel wurde der Sololauf von Lukas Tartler geklärt, ehe das Tor des Tages fiel durch den prächtigen Schuss von Benedikt Hüfner nach einer Balleroberung samt tollem Zuspiel seines Bruders Sebastian. Mit Wut im Bauch drängte der Gast aus der Rhön auch in Unterzahl auf den Ausgleich, hatte aber Pech beim Lattentreffer von Manuel Reinhart, auf der Gegenseite strich der Kopfball von Marcus Schäfer knapp übers Tor in diesem "heißen" Spiel mit zwei Trinkpausen. js



TSV Bad Königshofen - SC Ramsthal 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Matthias Mock (59.), 1:1 Marcus Lockner (83.), 2:1 Daniel Blau (86.). Gelb-Rot: Marcel Schmitt (90.+4, Ramsthal).

War das wieder mal ein rassiges Fußballspiel auf der TSV-Anlage an der Aubstädter Straße. Das die Gäste begannen, als ginge es zu einem Feuerwehreinsatz. Allerdings kam es in dieser fulminanten Anfangsphase zu keinen größeren Torchancen. Der TSV Bad Königshofen befreite sich und bekam es über den Kampf kommend auch spielerisch in Griff. Erstaunlich deshalb, weil mehr als eine halbe Mannschaft zu ersetzen war. Im zweiten Abschnitt zunächst das selbe Spiel. Ramsthal baute immer mehr ab und die Königshöfer nahmen das langsamere Tempo zunächst dankend an. Dann "explodierte auf einmal der Ramsthaler Mittelfeldspieler Matthias Mock. Der wusste anscheinend nicht so recht, wohin mit dem Ball, und entschied sich zu einem Strich von Schuss aus 25 Metern halbrechts ins linke untere Eck. Überraschend stark dann auch, wie sich die Königshöfer Truppe auf einmal aufrappelte und diesen Gegner doch noch in die Knie zwang. Die Chancen häuften sich an Quantität und Qualität. In der 83. Minute legte Alexander Sarwanidi einen Freistoß vom rechten Strafraumeck für den "Scharfschützen" Marcus Lockner zurück, gegen dessen Geschoss nicht einmal der ausgezeichnete Keeper Frank Popp eine Chance hatte. Nicht genug damit: Es folgte auch noch ein für die Meisterschaft vielleicht vorentscheidendes Tor, das Siegtor für den TSV. Daniel Blau verwandelte einen Foulelfmeter zum eigenen und dem "Wunschergebnis von Rödelmaier." rus



FC Reichenbach - SC Diebach 1:0 (0:0). Tor: Michael Schön (85.).

Auf der Waldsportanlage rechneten die Zuschauer schon mit einer Nullnummer, als den Gastgebern der entscheidende Treffer glückte. "Wie der Sieg zustande gekommen ist, interessiert mich herzlich wenig", so der erleichterte FC-Coach Sebastian Schmitt nach dem Abpfiff. "Wichtig ist, dass wir überhaupt gewonnen und uns so etwas Luft im Abstiegskampf verschafft haben." Sein Kollege Michael Leiber empfand die Niederlage als nicht unverdient, "weil wir nie an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnten, einige Spieler standen heute neben sich". Die wenigen Chancen vor der Pause boten sich den Reichenbachern Moritz Dieterle, Johannes Katzenberger und Christian Kühnlein. Kurz vor der Pause hätte Florian Brune die Frankonen in Führung bringen können nach einer Hereingabe von Daniel Hart, doch den zu schwachen Schuss schlug FCler Patrick Hergenröther von der Linie. Nach einer Stunde kam es zur fast identischen Szene auf der Gegenseite, diesmal brachte Michael Schön nach Querpass von Katzenberger das Runde nicht ins Eckige. Nachdem Kühnlein einen Alleingang nicht erfolgreich abschließen konnte, verhinderte SC-Goalie Lukas Wahler den Rückstand, als er einen Hinterhaltsschuss von Patrick Hergenröther um den Pfosten wickelte (82.). Von den Gästen war in der Offensive weiter wenig zu sehen, FC-Goalie Yannick Kriener wurde nicht zu großartigen Paraden gezwungen. Fünf Minuten vor dem Abpfiff wurden die Bemühungen der Teutonen doch noch belohnt und die Passivität der Gäste bestraft: Auf Vorlage von Markus Weisenseel schlenzte Michael Schön den Ball überlegt und unhaltbar in den Winkel. In der Nachspielzeit hatte Weisenseel noch das 2:0 auf dem Fuß, setzte den Ball nach Steilpass von Jan Beck aber über das Quergestänge. sbp





Außerdem spielten



TSV Trappstadt - SV Burgwallbach/Leutershausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Memmler (36.), 1:1 Peter Hutzler (51.).

TSV Großbardorf II - SV Rödelmaier 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Dietz (22.), 1:1, 1:2, 1:3 Sergej Schmidt (47., 52., 61.).

TSV Nordheim - VfL Spfr. Bad Neustadt 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Christian Weikert (2.), 1:1 Markus Stumpf (41.), 1:2 Tim Amberger (68.), 2:2 Dominik Baumüller (70.).

FC Fladungen - Spfr. Herbstadt 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Thomas Reder (10.), 0:2 Dominik Firnschild (43.), 0:3 Christoph Rützel (84.).

SV Rödelmaier - TSV Trappstadt 0:1 (0:0). Tor: Philipp Bauer (81.). Gelb-Rot: David Dziemballa (90. + 2, Rödelmaier).

SG Eibstadt - TSV Nordheim/Rhön 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Florian Stumpf (39.), 1:1 Philipp Schmitt (58., Eigentor), 1:2 Pascal Müller (90.). Gelb-Rot: Christian Fürst (90., Eibstadt).

SV Burgwallbach/Leutershausen - TSV Großbardorf II 1:0 (0:0). Tor: Marcel Mölter (83.).