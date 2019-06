Bezirksmeisterschaft der Vielseitigkeits-Reiter

Ob in der Dressur, im Springparcours oder im Gelände: Am Wochenende stellen Reiter und Pferde auf der Sulzthaler Steige wieder ihre Vielseitigkeit unter Beweis bei den fränkischen Meisterschaften. Gastgeber ist der Reit- und Fahrverein (RFV) Sulzthal, der als Titelverteidiger ins Rennen geht - sowohl in der Mannschaftswertung als auch bei der Ponymeisterschaft. Dort holte sich Ronja Schmittfull im vergangenen Jahr den ersten Platz. Das Turnier startet am Samstag um 7.30 Uhr mit den Dressurprüfungen, ab 12.30 Uhr geht es im Gelände los. Am Sonntag fällt um 8 Uhr der Startschuss im Parcours, anschließend beginnen die Wettbewerbe in der Dressur und im Gelände. Beim RFV Sulzthal ist man zuversichtlich, auch in diesem Jahr wieder gut abzuschneiden. "Derzeit sind fünf Reiter unseres Vereins im Bayernkader, so viele wie noch nie. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Wettbewerbe freuen", sagt Vorstandsmitglied Maria Häfel-Schmittfull.