Benedikt Jammers schießt Sulzthal zum Sieg

TSV Reiterswiesen - VfR Sulzthal 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Benedikt Jammers (29.), 1:1 Tizian Fella (39.), 1:2 Benedikt Jammers, 1:3 Luca Hartmann (88.), Gelb-Rot: Tizian Fella (87., Reiterswiesen).

Dieses Spiel wird Sulzthals Abwehrmann Benedikt Jammers wegen seiner beiden Tore wohl kaum vergessen. Das erste Mal schlug er laut TSV-Pressewart Tobias Vogel nach einer Ecke zu. Die Zuordnung in der Reiterswiesener Abwehr stimmte da nicht. Zuvor sei das Spiel ausgeglichen gewesen. Der TSV belohnte sich für sein Engagement kurz vor der Pause. Tizian Fellas Schlenzer aus 20 Metern landete im Winkel. "Wir wollten in der zweiten Halbzeit Druck entfalten und haben gut gespielt", so Vogel. Doch der TSV habe seine Chancen leichtfertig vergeben. Und so trat wieder Benedikt Jammers auf den Plan. Nach einer Ecke für Sulzthal schlugen zwei Verteidiger über den Ball; Jammers versenkte die Kugel im langen Eck. Reiterswiesen schwächte sich durch Gelb-Rot für Fella - eine klare Sache nach zwei Fouls. Luca Hartmann machte dann für das Spitzenteam den Deckel drauf. Er überlupfte Keeper Efstathios Katsimpras. Tobias Vogel ärgerte sich hinterher über "zwei verteilte Geschenke" seiner Mannschaft.

TSV Wollbach - FC Bad Brückenau 1:0 (1:0). Tor: Florian Seidl (29.).

Auch wenn das Ergebnis mager klingt - es war ein durchaus chancenreiches Spiel mit dem besseren Ende für den TSV Wollbach. Den Endstand machte Florian Seidl bereits in Hälfte eins durch einen Freistoß aus 24 Metern über die Brückenauer Mauer klar. Zuvor war der FC besser gewesen; Wollbach hatte gerade erst ins Spiel gefunden. Ein Beleg: fünf Ecken für die Gäste bis zum TSV-Führungstreffer, alle eher ungefährlich. Mehr Sorgen bereitete Torhüter Florian Erb schon ein Konter der Brückenauer, den Felix Frank abschloss (18.). Nach der Pause hatten beide Teams Torchancen, so Florian Jakobsche für den FC sowie Jonas Kirchner und Simon Markart für Wollbach. Der Großchancen-Wucher rächte sich fürs Heimteam nicht, weil die Abwehr zum Schluss sehr sicher stand. Wollbach bleibt damit an der Spitze dran.

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SC Diebach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Michael Bieber (53.), 2:0 Matthias Dees (90.). Gelb-Rot: Michael Mathes (35., Diebach). Unter dem Strich ein verdienter Erfolg des Aufstiegs-Aspiranten, der allerdings durchaus seine liebe Müh und Not hatte mit den Frankonen, die sich kurz vor der Halbzeit freilich selbst ein Bein stellten mit der Ampelkarte für Michael Mathes. Nachdem in Halbzeit eins auf SG-Seite Dominik Röhner, der unter anderem per Freistoß den Pfosten traf, und Dominik Vierheilig den Führungstreffer verpasst hatten, gelang dies nach Wiederanpfiff Michael Bieber per Kopf nach einer Röhner-Ecke. Der eingewechselte Thomas Braun vergab danach zwei gute Gelegenheiten, ehe Matthias Dees zum Endstand traf. Diebach versuchte es oft mit langen Bällen auf Patrick Schmähling, war aber nur selten torgefährlich. Die beste SC-Chance durch Mika Schaub vereitelte der kaum geprüfte SG-Keeper Simon Seidl.js SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Morlesau/Windheim 7:1 (3:0). Tore: 1:0 Benedikt Geppert (33.), 2:0, 3:0 Florian Friebel (35., 42.), 4:0 Florian Heier (57.), 5:0 Simon Wittmann (65.), 5:1 Robby Kuhn (72.), 6:1 Joschka Eberlein (82.), 7:1 Simon Wittmann (86.). Gelb-Rot: Yannik Enders (80., Oberleichtersbach).

Das Kellerduell begann sehr zerfahren; viel spielte sich im Mittelfeld ab. Torchancen kamen kaum zustande. Doch das glückliche 1:0 für das Heimteam nach einer Flanke ins lange Toreck war laut Pressewart Marcel Schilling der Dosenöffner. Schnell erhöhte die SG und machte mit dem Toreschießen nach der Pause weiter. Eine Wende hätte das Spiel nehmen können, als Oberleichtersbachs Torhüter Florian Müller ein Morlesauer Ball über die Hände rutschte: der Anschlusstreffer. Doch zehn Minuten später passierte SV-Keeper Marco Möhler auf der Gegenseite das gleiche. Die Heimmannschaft erhöhte noch auf 7:1. Zwischendrin flog Yannik Enders wegen wiederholten Foulspiels vom Platz, was den Spielverlauf nicht mehr beeinflusste.

BSC Lauter - FC Untererthal 0:0.

Auf holprigem Geläuf in Poppenroth war es ein kaum ansehnliches Spiel mit wenigen Chancen. Erwähnenswert der Lauterer Pfostentreffer gegen Ende der weitgehend fairen Partie. Ansonsten war es eine gerechte Punkteteilung.Damit bleibt der BSC Lauter auf einem Abstiegsplatz. Auch der FC Untererthal darf sich in Sachen Klassenerhalt noch nicht zurücklehnen.

SV Obererthal - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Philipp Hölzer (35., 70.).

Die effektivere Mannschaft entschied das keineswegs einseitige Duell für sich. Obererthal fing laut Trainer Lukas Heid gut an, obwohl es insgesamt kein gutes Spiel beider Teams war. Schon in der sechsten Minute segelte ein SV-Schuss übers Tor. Aber auch ein Angriff der SG sorgte für Gefahr. Thomas Aulbach prüfte Torwart Michael Helm, der den Ball ans Lattenkreuz lenkte. Den Abpraller semmelte Philipp Hölzer drüber. In der 35. Minute machte er es besser. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld segelte auf den rechten langen Pfosten. Der Ball wurde in die Mitte gespielt, wo Hölzer einschob. In Hälfte zwei bemühte sich Obererthal; doch die Gäste machten das 2:0 per Konter. Der SV verlor den Ball; Aulbach setzte sich auf rechts durch, spielte in die Mitte. Hölzer schob wieder ein. Zwischenzeitlich hätte es laut Heid 1:1 stehen müssen. Doch der Schiri pfiff vor dem Treffer von Marius Eberlein wegen eines vermeintlichen Fouls eines anderen Obererthalers am Torwart ab.

VfR Stadt Bischofsheim - DJK Weichtungen 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Rott (17.), 2:0, 3:0 Yannick Kleinhenz (21., 50.), 3:1 Leon Kilian (56.), 4:1 Niklas Löhrlein (59.), 4:2 Gary Huntoon (70.). Rot: Yannick Kleinhenz (67., Bischofsheim). "Ein verdienter Sieg, der mit der roten Karte für Torjäger Yannick Kleinhenz allerdings teuer bezahlt wurde", so VfR-Sprecher Martin Gensler nach dem 4:2 gegen die DJK Weichtungen. Allerdings ließen die Gäste erst nach dem 1:4-Rückstand erahnen, warum sie in jüngster Vergangenheit so erfolgreich waren. Zuvor, vor allem in der ersten Halbzeit, hatte der Tabellenzweite Ball und Gegner fest im Griff. Das 2:0 zur Pause spiegelte die Überlegenheit auch in Toren wider. Das 3:0 gleich nach Wiederbeginn bedeutete die Vorentscheidung. Das erste Gegentor beantwortete der VfR wenig später mit dem 4:1. Als Bischofsheim in Unterzahl geriet, machte die DJK noch einmal Betrieb, aber es reichte nur zur Ergebniskorrektur durch Gary Huntoon. rus

VfB Burglauer - FC Rottershausen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Fabio Erhard (46.), 0:2 Michael Neeb (90. + 1), 0:3 Fabio Erhard (90. + 2). "Ein verdienter Sieg für die Mannschaft mit der reiferen Spielanlage", zog VfB-Sprecher Jürgen Wehner ein Fazit dieser 90 Minuten, in denen sich der Favorit FC Rottershausen klar durchsetzte. So deutlich wie es auf den ersten Blick erscheint, aber auch wieder nicht: Die Tore zwei und drei fielen in der Nachspielzeit. "Wer weiß, wenn wir das 1:0 erzielen, kommen wir vielleicht besser ins Spiel", haderte Wehner mit der vergebenen Chance zur Führung. In der ersten Halbzeit ging die Taktik des Außenseiters auf, er hielt die Null - auch, weil Keeper Markus Grebe bei einem Schuss aus sechs Metern von Peter Werner mit tollem Reflex die Hand hoch riss (41.). Mit dem 1:0 gleich nach Wiederbeginn gelang dem FC der perfekte Start. In der Folge verflachte die Partie. Zumindest bis kurz vor Feierabend, als zunächst Michael Neeb und dann erneut Fabio Erhard mit Kontern erfolgreich waren.rus