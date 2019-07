Ben Stoverink will zur WM, dann zu den Volleys

Wochenlang tat sich nichts. Jetzt präsentieren die Hammelburg nach dem erfahrenen Zuspieler Laurentiu Vinatoru ihren zweiten Neuen innerhalb weniger Tage: der 18-jährige Ben Stoverink bedient die Rubrik jung und wild. Bevor er bei den Volleys richtig einsteigt, hat er noch Größeres vor.

Stoverink kommt wie einige Hammelburger Spieler vom Frankfurter Volleyball-Internat Frankfurt an die Saale. Von daher kennt der 1,97 Meter große Außen-Annahme-Spieler die Ex-Internatlern Hannes Krochmann, Luca Dierks und Nils Rehmeier schon, stand mit ihnen in einem Team. Stoverink wird in Hammelburg wohnen und einem Fernstudium der Mechatronik nachgehen.

Volleys-Pressesprecher Oliver Wendt über den Wechsel: "Das wird auch zukünftig unser Konzept sein, jungen Spielern vom Volleyball-Internat, die vielleicht nicht oder noch nicht Erstliga-reif sind, in Hammelburg eine Möglichkeit zu bieten, spielerisch und menschlich zu reifen und dabei gleichzeitig ihrem Studium nachzugehen."

Der 18-Jährige wurde in Bocholt geboren, wo er beim dortigen TuS Bocholt Jugend spielte. Trotz seiner Jugend hat er schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Größter Erfolg war der Gewinn der U18-Europameisterschaften im Tschechien, wo das junge deutsche Team mit Ben Stoverink sensationell den Titel gewann. Damals setzten sich die deutschen Jungs im Finale mit 3:0 gegen Gastgeber Tschechen durch.

"Wir sind stolz, einen Europameister in Hammelburg begrüßen zu dürfen" freut sich Wendt. "Ben ist ein Spieler mit Potenzial für Liga eins. Deswegen war von Beginn an klar, dass wir ihm etwas mehr bieten müssen." Heißt: Der Außen-Annahme-Spieler wird alle Matches und Trainingseinheiten bei den Hammelburg Volleys bestreiten. Auch hat die dortige sportliche Führung den Hut auf. Darüber hinaus hat sich Neu-Erstligist Eltmann bereit erklärt, Stoverink weitere Trainingsmöglichkeiten im Erstliga-Umfeld zu bieten.

Stoverinks frühe Nationalmannschafts-Karriere bringt allerdings auch einen kleinen Negativ-Effekt mit sich: Er wird voraussichtlich erst im September zum Volleys-Team stoßen. Bis dahin absolviert er ein strammes Programm. Derzeit nimmt der junge Bocholter an einem internationalen Nationenturnier in Italien teil. Mitte Juli fährt er zum European Youth Olympic Festival in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, an dem etwa 4000 Nachwuchsathleten aus 50 Ländern teilnehmen. Danach hofft Stoverink auf die Nominierung für die U19-Weltmeisterschaften vom 21. bis zum 30. August in Tunis.

Obwohl er also noch nicht wirklich in Hammelburg präsent ist, ist die sportliche Führung des TV/DJK von seinem Können überzeugt. Oliver Wendt: "Das eine Training bei uns hat gezeigt, dass Ben perfekt ins Team passt, menschlich und spielerisch."

Und was sagt Ben Stoverink über sich selbst? "Ich bin zu 100 Prozent Volleyballverrückt, auch wenn Freunde treffen oder Spielkonsolen zocken auch nicht zu kurz kommen darf." Sein Vorteil sei sein gutes Ballgefühl, was ihn in Abwehr und Annahme stark mache. Der 18-Jährige freut sich "total auf die kommende Saison mit den Hammelburg Volleys und die Atmosphäre im Wohnzimmer, welche ich ja schon mit dem Internat genießen durfte". Außerdem finde er die persönliche Ebene in der Mannschaft hervorragend, da alle motiviert und engagiert seien, die kommende Saison zu rocken.