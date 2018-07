Bei Eich und Schmitt purzeln die Hausmarken

Elisa Eich und Hanna Schmitt vom TV/DJK Hammelburg haben bei den Bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften im Siebenkampf der U16 in Garmisch-Partenkirchen gute Plätze belegt. Eich verpasste als Vierte mit ihren 3566 Punkten nur um drei Zähler Bronze. Hanna Schmitt folgte in dem 30-köpfigen Feld als Fünfte mit 3543 Punkten. Beide scheiterten nur knapp an der Norm von 3575 Punkten, die nötig ist, um bei den Deutschen Meisterschaften starten zu dürfen.In der Mannschaftswertung führten die Hammelburger Mädchen am ersten Tag recht deutlich. Aber Lilian Heid hatte da schon eine leichte Oberschenkelzerrung und konnte daher am zweiten Tag ihren Wettkampf nicht mehr fortsetzen. So mussten die Saalestädterinnen den durchaus realistischen Traum vom Mannschaftsgold begraben.Im Rahmen ihres Siebenkampfes verzeichneten Elisa Eich und Hanna Schmitt auch eine ganze Reihe hochklassiger Einzelleistungen. Eich steigerte über die 100 Meter ihren Hausrekord auf erstaunliche 12,83 Sekunden und war damit die Zweitbeste im Klassement. Im Kugelstoßen (10,55 Meter) stieß ebenfalls nur eine Mehrkämpferin die drei Kilogramm schwere Kugel weiter. Die 80 Meter Hürden rannte die Hammelburgerin in guten 12,70 Sekunden und die abschließenden 800 Meter in 2:33:45 Minuten.In beiden Disziplinen war Eich bisher noch nie schneller gewesen. Die drei Punkte zum Bronzerang und die neun Punkte, die ihr zur DM-Norm fehlten, vergab sie wohl im Weitsprung (4,80 Meter) und im Speerwurf mit 26,15 Meter.Hanna Schmitt steigerte sich in Garmisch-Partenkirchen im Kugelstoßen auf für sie sehr starke 9,44 Meter. Auch im Weitsprung (5,09 Meter), über die 100 Meter (13,48 Sekunden) und über die 80 Meter Hürden (13,12 Sekunden) verbuchte sie jeweils neue Hausrekorde. Eine weitere persönliche Bestleistung gelang ihr zudem in 2:43,04 Minuten im abschließenden Lauf über die 800 Meter. Dazu kamen starke 1,52 Meter im Hochsprung - da egalisierte sie ihre bisherige Bestmarke. Ihre 33,38 Meter mit dem 500 Gramm schweren Speer waren zwar ausnahmsweise mal keine Bestleistung, aber immerhin die zweibeste erzielte Weite in der W15 bei den Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften.Die enorme Entwicklung, die Hanna Schmitt in diesem Jahr vollzogen hat, ist beeindruckend. Im vergangenen Jahr schaffte sie es noch nicht in das starke Hammelburger Team. Jetzt, ein Jahr später, ist sie endgültig in der absoluten bayerischen Spitze angekommen.