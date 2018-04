Andreas Graup behält die Nerven

SV Vach - FC Fuchsstadt 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Michael Mirschberger (10.), 2:0 Hendrik Hassa (30.), 2:1, 2:2 Andreas Graup (76., Foulelfmeter, 85., Handelfmeter).

"Der Punktgewinn ist gut für unsere Moral und natürlich auch für das Punktekonto", informierte FC-Coach Martin Halbig. "Wir hätten das Spiel sogar gewinnen können, aber heute stand uns Fortuna im Weg. Wir haben sage und schreibe fünfmal des Aluminium des ASV-Tores getroffen." Dass die Kohlenbergler überhaupt einen Punkt mitbrachten, war vor dem Anpfiff deswegen nicht zu erwarten, weil die Mittelfranken nach der überraschenden Heimpleite des Tabellenführers Abtswind mit einem Sieg bis auf einen Punkt an diesen hätten heranrücken können.



Kampf um jeden Zentimeter

Der Favoritenstellung schienen die Gastgeber auch gerecht zu werden, denn sie gingen früh in Führung. Dabei schlug ein tückischer Freistoß-Aufsetzer ein, Frank Fella im FC-Tor machte dabei keine gute Figur. Das Spielgeschehen war danach total ausgeglichen. Trotzdem kassierten die Füchse mitten in einer Drangperiode den zweiten Gegentreffer, nach einer Flanke wuchs ein eigentlich verkorkster Kopfball des aufgerückten Verteidigers Hendrik Hassa zur unhaltbaren Bogenlampe. "Die Mannschaft hat um jeden Zentimeter gekämpft, ordentlich nach vorne gearbeitet und haderte erstmals mit dem Schicksal, als Andy Graup die Kugel an das Quergestänge nickte."



Nach dem Seitenwechsel rannten die Kohlenbergler unvermindert an und bekamen endgültig Oberwasser, als nach Foul an Simon Häcker Andy Graup Torhüter Markus Kredel vom Elfmeterpunkt aus keine Abwehrchance ließ. In einem fußballerisch sehr guten Landesligaspiel kam es wenig später nach einem Handspiel eines Vachers wieder zum Duell zwischen Graup und dem Goalie, auch diesmal behielt er FCler die Nerven. "Ich glaube, dass wir das Spiel, hätte es fünf Minuten länger gedauert, wahrscheinlich gewonnen hätten", sagte Halbig. "Mit dem heute erworbenen Selbstvertrauen sollten wir optimistisch auch in unser nächstes Heimspiel gegen den TSV Lengfeld gehen", sagte der FC-Coach, der sein Team für die engagierte Vorstellung lobte.

Fuchsstadt: Fella - Schmitt, Lieb, Stöth, Baldauf - Bayer (68. Seidl), Häcker, Bolz, Halbig - Feser, Graup.