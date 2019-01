Aller Anfang ist rutschig bei den Jungwölfen

Plumms! Da liegt er, der kleine Emilio. So recht wollen die Schlittschuhe dem Fünfjährigen aus Waldfenster nicht gehorchen. Immer wieder strauchelt er, gleitet aus, schlägt hin, rappelt sich wieder hoch. Kein Wunder: Emilio steht erst das zweite Mal im Leben auf Kufen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer.

Der Fünfjährige wollte unbedingt wissen, wie es sich beim Eishockey anfühlt, erzählt seine Mutter Katharina Beck. Angestachelt worden sei er von seinem Cousin Julien, der mit zarten vier Jahren schon einer Nachwuchsgruppe bei den Kissinger Wölfen angehört. Beck, selbst eishockeybegeistert, wollte ihrem Sohn seinen Wunsch erfüllen. Und fuhr mit ihm am vergangenen Dienstagnachmittag zur Bad Kissinger Eishalle.

Bei den Kissinger Wölfen können schon Vierjährige mit der Laufschule beginnen, berichtet der Vereinsvorsitzende Michael Rosin. Wenn die Kleinen sich einigermaßen stabil auf dem Eis halten, lernen sie, sich mit dem Schläger in der Hand und dem Puck zu bewegen. All das geschieht noch ohne Körperkontakt und die für diesen Sport typische Härte. Der Spaß steht im Vordergrund.

Doch schon die Unter-Siebenjährigen können neben dem Training Freundschaftsspiele gegen andere U7-Teams bestreiten. Das schule die spielerischen und motorischen Fähigkeiten, sagt Rosin "Wir wollen die Kids vom Ofen weglocken und sie in Bewegung bringen. Natürlich wissen wir nicht, ob auch wirklich alle dabeibleiben." Während Emilio, unterstützt von Trainer Jens Kaesler, die ersten Schritte auf Kufen wagt, gleitet Cousin Julien mit dem Schläger in der Hand schon recht sicher, wenn auch etwas unrund, übers Eis. Seit Dezember gehört er der Laufschule an.

Die leitet an diesem Tag der Vereinsvorsitzende höchstselbst. Michael Rosin zeigt den Kleinen, wie sie in der Grundstellung mit leicht gespreizten Beinen und angewinkelten Knien stabil stehen. Er übt mit ihnen Drehungen, wie sie richtig fallen und aufstehen, richtig gleiten, damit sie sich später im Spiel nicht verletzen. Seine Schüler schieben mit dem Schläger auch schon kleine Kart-Gummireifen übers Eis, versuchen, ihnen auszuweichen, wenn sie in ihre Richtung geschossen werden.

Die meisten Mädchen und Jungs machen eifrig mit; einigen fehlt aber Konzentration und Durchhaltevermögen. Michael Rosin führt die Übungen geduldig vor; lässt aber auch den nötigen Zug walten, wenn es nötig ist. Und er achtet darauf, dass die Schlittschuhe richtig gebunden sind. Anfangs stellt der Verein die Ausrüstung; später müssen die Eltern sie selbst kaufen. Was nicht ganz billig ist.

Im Jahr 2006 wurde die Bad Kissinger Eishalle wegen Einsturzgefahr des Daches für zwei Jahre gesperrt und saniert. Ein schwerer Schlag für die bis dahin florierende Jugendarbeit des Eishockey-Clubs. Denn entweder wechselten die Nachwuchsspieler zu anderen Vereinen oder hörten ganz auf. Nach der Wiedereröffnung der Halle gab es zwar wieder Jugendarbeit; aber es fehlten zunächst die Kinder. Erst seit zwei bis drei Jahren verspüren die Eishockey-Verantwortlichen in Bad Kissingen wieder einen kleinen Boom. "In den letzten drei Wochen sind 20 Kinder dazugekommen", sagt Michael Rosin. Doch natürlich sei der Nachwuchs noch zu jung, um in den Erwachsenen-Spielbetrieb eingreifen zu können.

Der Bayerische Eishockeyverband schreibt vor, dass die Vereine neben ihrem Bayernliga-Männerteam drei Jugendmannschaften in Eigenregie unterhalten müssen. Das tun die Kissinger Wölfe mit ihrer U9, U11 und U13, letztere als Spielgemeinschaft mit Haßfurt. Diese Mannschaften trainieren mindestens dreimal die Woche, jeweils eine- bis eineinhalb Stunden. Plus Spiele.

Gerade sausen die U9ler übers Eis, dem Puck nach. Ihre Bewegungen wirken schon recht flüssig; Schulter an Schulter jagen sie der Scheibe hinterher. "Das sind gute Mädels und Jungs. Sie haben schon mehrere Spiele gewonnen", sagt Trainer Valerij Dancov stolz. In diesem Alter geht es vor allem um die Motorik, um Reaktionsschnelligkeit. Aber auch um das Laufen mit dem Puck, das Verteidigen der Scheibe, das Schießen. Doch auch wenn manche Duelle umkämpft aussehen: "Checks sind bis zum Alter von 15 Jahren im Eishockey verboten", so Dancov. Erst ab dem Junioren-Bereich komme die körperliche Härte hinzu.

Es kommt nicht selten vor, dass Michael Rosin U9-Spieler in seine Stammmannschaft, die U11, heraufzieht. Dort ist die Zeit auf dem Eis länger, die Anforderungen sind noch höher, das Training damit anstrengender. Die U11 übt schon das Zusammenspiel, bestimmte Spielzüge und Taktiken. Rosin hat in den vergangenen zwei bis drei Jahren eine Qualitätssteigerung bei den Jugend-Teams festgestellt. "Die Niederlagen waren zu Beginn recht hoch. Das hat sich geändert." Ob der fünfjährige Emilio längerfristig Spaß am Eishockey findet oder gar Profispieler wird, kann heute niemand ernsthaft sagen. Aber die ersten Schritte: Die sind getan.