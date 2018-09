06-Coach Wirth verspricht fürs Derby Besserung

FC 06 Bad Kissingen - SV Riedenberg (Sonntag, 15 Uhr) Im Kreisderby stehen sich der FC 06 Bad Kissingen (10./10) und der SV Riedenberg (8./12) gegenüber. Die Gemütslage vor der Partie dürfte unterschiedlich sein, denn während die Riedenberger vor Wochenfrist ihr Spiel gegen Aufsteiger Dettelbach mit 2:0 gewannen, mussten die 06er in Altbessingen bei einem weiteren Aufsteiger ihrem Chancenwucher Tribut zollen und unterlagen mit 0:1. FC-Coach Mario Wirth: "Das war sehr schade, weil wir mehr hätten mitnehmen müssen. Aber wir haben unsere Chancen, unter anderem hatten wir ein paar Aluminiumtreffer, nicht genutzt. Das 0:1 war aus unserer Sicht sehr ärgerlich."

Wirth verspricht für das Derby Besserung: "Da müssen wir cleverer sein, zielstrebiger spielen und einfacher den Torerfolg suchen. Riedenberg ist eine kompakt stehende, körperlich sehr robuste Truppe. Doch wir werden alles versuchen, um die Niederlage in Altbessingen aufzufangen." Personell wird es keine Änderungen geben.

Sein Gegenüber Thorsten Seufert freut sich über die zuletzt eingeheimsten drei Punkte, weiß aber, dass spieltechnisch Luft nach oben ist: "Wir wollen uns fußballerisch verbessern, ganz klar. Aber es ist nicht einfach, denn wir haben im Vergleich zur letzten Saison eine veränderte Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die auch Zeit brauchen. Wenn die Ergebnisse stimmen, tut man sich natürlich leichter." Für Seufert ist die Begegnung im Sportpark eine Rückkehr, denn drei Jahre schnürte er für die 06er die Kickstiefel und weiß, dass deren individuelle Qualität hoch ist. "Sie haben gerade in der Offensive viele gute Einzelspieler, die höherklassig gespielt haben, und hinten hält mit Christian Heilmann ein sehr erfahrener, guter Kicker den Laden zusammen. Von den Ergebnissen her sind sie noch nicht so konstant, dennoch wird es ein enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Mit einem Zähler wäre ich zufrieden, wenn wir dort gewinnen, umso schöner."

Fehlen wird bei Riedenberg Kilian Markert (Urlaub). Hinter dem angeschlagenen Thomas Vorndran steht ein Fragezeichen. Wertvoll war die Rückkehr von Christoph Dorn, der bei seinem 30-Minuten-Einsatz viel Struktur ins Spiel brachte. Seufert hofft, dass er länger auf dem Platz stehen kann. TSV Münnerstadt - TSV Bergrheinfeld (Sonntag, 15 Uhr) Neuer Anlauf für den TSV Münnerstadt (14./6), um zu drei Zählern zu kommen und sich von den unteren Tabellenregionen zu entfernen. Gegner am Münnerstädter Sportzentrum ist Aufsteiger TSV Bergrheinfeld (11./10), dem man mit einem Dreier bis auf einen Zähler auf die Pelle rücken könnte. Gegen Forst klappte das vor Wochenfrist nicht, da stand man sich beim 1:3 selbst im Weg, wie Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh berichtet: "Momentan verhalten wir uns in manchen Spielsituationen naiv. Knackpunkt war das schnelle 1:2 nach der Pause. Forst war zwar spielüberlegen, hatte aber auch keine größeren Gelegenheiten als wir. Dass wir uns dieses Jahr mit dem Tore schießen schwer tun, das wissen wir. Der Druck ist da, die Tabelle lügt nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in die Erfolgsspur zurückfinden. Wir müssen uns nur mal belohnen."

Mit Bergrheinfeld kommt nun ein Gegner auf die Nägelsieder zu, der bisher immer wieder zu punkten wusste. Gerade der Derbysieg über Gochsheim (1:0) ließ die "Bercher" Herzen höher schlagen. Zuletzt musste man sich allerdings Tabellenführer FT Schweinfurt mit 1:3 beugen. "Wir freuen uns auf die Begegnung mit einem neuen Gegner. In dieser ausgeglichenen Liga gibt es keine einfachen Spiele. Es liegt an uns, unsere Qualität auf dem Platz zu bringen; dann kommen auch wieder die Punkte. Wir werden uns in jedem Fall nicht hinten rein stellen, das ist nicht unsere Art. Wir wissen, was wir können", sagt Schmittzeh.

Chefcoach Klaus Keller, der den Gegner gut kennt, aber urlaubsbedingt nicht dabei ist, wird seinem Trainerteam wichtige Infos zu Bergrheinfeld geben. Bis auf Ahmet Coprak sollten weitgehend alle Mann an Bord sein, auch wenn hinter dem einen oder anderen Akteur noch ein kleines Fragezeichen steht. SV-DJK Unterspiesheim - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr) Zum zweiten Mal hintereinander blieb der FC Thulba (3./4) punkt- und torlos. Und hofft trotz verletzungsbedingt kleinen Kaders beim SV-DJK Unterspiesheim (15./6) auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Das 0:3 zuhause gegen Titelaspirant Gochsheim hörte sich klarer an, als es war. FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz war mit der Mannschaftsleistung gegen Gochsheim zufrieden, sieht aber die Krux in der Effektivität im letzten Drittel und im Toreschießen. "Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie sich im Laufe des Spiels gesteigert haben und wie sie mit den vielen Ausfällen von Leistungsträgern umgehen."

In einer weitaus misslicheren Lage befindet sich Unterspiesheim um Trainer-Routinier Reinhard Seger. Der Tabellenzehnte der Vorsaison hängt mit sechs Zählern im Tabellenkeller fest und hat 23 Gegentreffer kassiert. Lediglich gegen Wiesentheid (4:3) konnte man einen Dreier einfahren. Für Thulbas spielenden Coach ist der Gegner, gegen den die Frankonen in der vergangenen Saison ohne Sieg blieben (2:2, 0:2), dennoch gefährlich: "Die Unterspiesheimer stehen normalerweise sehr kompakt und sind konterstark. Die hohe Anzahl der Gegentore ist deshalb verwunderlich. Wir wollen dennoch unserer Spielweise mit viel Ballbesitz und fußballerischen Elementen treu bleiben. Deswegen werden SV-Konter über Dominik Seufert, Steffen Hein und Johannes Nunn kommen. Darauf müssen wir vorbereitet sein."