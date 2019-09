Der SV Ramsthal lässt Punkte liegen

(SG) TSV Oerlenbach/TSV Ebenhausen - Spfrd Herbstadt 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Mathias Leicht (32.), 0:2 Thomas Reder (82.). Gelb-Rot: Sandro Cazzella

(Oerlenbach, 80.) Rot: Joachim Hofmann (Oerlenbach, 59.) Im Moment strotzen sie nicht vor Selbstvertrauen in Oerlenbach. Wichtige Spieler fehlen verletzt oder berufsbedingt und das Team steht in der Tabelle nicht gut da. Als Entschuldigung wollte Trainer Thorsten Büttner das nicht sehen, aber als Randbedingungen für die Niederlage gegen Herbstadt. "Die Sportfreunde hatten das glücklichere Ende für sich; ihr Torwart hat drei, vier gute Chancen rausgeholt." So bei Alexander Müllers Drehschuss aus sieben Metern. Oder bei Joachim Hofmann Schuss aus 20 Metern, der zu zentral geriet. auch den Versuch von Sebastian Dees holte Thomas Kneuer gut raus. Auch nach den Platzverweisen, unter anderem wegen einer Tätlichkeit von Hofmann, versuchte Oerlenbach/Ebenhausen einiges; es brachte aber nichts mehr ein.st SV Burgwallbach I/Bad Neustadt - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Pascal Memmler (16.), 1:1 Andreas Berninger (27.), 2:1 Benedikt Floth (56.). Alexander Leicht, der Trainer des SV Burgwallbach I/Bad Neustadt, war durchaus zufrieden mit einer "geschlossenen Mannschaftsleistung, die seine Mannschaft beim 2:1-Erfolg über den FVR zeigte: "Wille, Zweikampfverhalten und Einsatzbereitschaft haben gepasst. Letzte Saison haben wir gegen die Rannunger zwei Mal 0:1 verloren, insofern nehmen wir den Sieg gerne mit." Den beiden Treffern in der ersten Halbzeit gingen Abwehrfehler voraus, den Torschützen Pascal Memmler (16.) und Andreas Berninger (27.) war es letztlich egal. Auch beim Siegtreffer machte die Rannunger Hintermannschaft nicht die beste Figur. "Das war ein großes Geschenk", kommentierte Leicht das Tor von Benedikt Floth zum 2:1. Insgesamt aber verdiente sich die Heimelf ihren Erfolg in der zweiten Halbzeit, in der sie ein klares Übergewicht an guten Chancen hatte. "Im Großen und Ganzen geht der Sieg in Ordnung", sagte Alexander Leicht, der freilich einräumte, dass "Rannungen bei der Spielanlage, dem Ballbesitz und der Spielkontrolle" Vorteile hatte. Das Match in Burgwallbach war geprägt von vielen Gelegenheiten. Drei hatte Leicht im ersten Durchgang für seine Elf notiert, vier für die Gäste. Das 1:0 war durchaus kurios. Pascal Memmler spielte den Ball hoch in den Strafraum, wo es zu einer klassischen "Nimm du den Ball, ich habe ihn sicher"-Situation kam. Weder Jannis Vöth noch sein Gegenspieler oder der Rannunger Torwart Florian Erhard erwischten den Ball, der ins Netz trudelte. Auf der anderen Seite sah Burgwallbach/Bad Neustadts Abwehr beim 1:1 auch nicht glücklich aus, dafür konnte sich André Wetterichs Vorlage für Andreas Berninger durchaus sehen lassen. "Das 1:1 zur Pause ging in Ordnung", urteilte Leicht. Nach dem Wechsel tat seine Mannschaft mehr und ging durch Benedikt Floth verdient in Führung, nachdem eine Minute zuvor Jannis Vöth noch vergeben hatte. In der Endphase stand dann zweimal Alexander Ortloff im Mittelpunkt: erst wurde ein Tor des Eingewechselten wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt, dann versagten ihm alleine vor Florian Erhard die Nerven. "Wir sind defensiv gut gestanden und haben nur ein paar Fernschüsse zugelassen", sagte Alexander Leicht. FC Rottershausen - TSV-DJK Wülfershausen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Nico Wilm (3.), 2:0 Fabio Erhard (34., Foulelfmeter), 2:1 Patrick Warmuth (42.), 3:1 Frank Seufert (66.). Bes. Vorkommnis: Fabio Erhard (Rottershausen) schießt Foulelfmeter an Außenpfosten (48.).

Die "Spirken" holten sich die erhofften drei Punkte, die sie ins Tabellenmittelfeld aufsteigen lässt. Der Gast, dessen Coach Rudolf Koob "fehlendes Glück, fehlendes Selbstvertrauen , aber auch zu wenig Leidenschaft" beklagte, tragen weiter die Rote Laterne. Die Gastgeber, die auf die verletzten Johannes Kanz und Julian Göller verzichten mussten, gingen mit der ersten Offensivaktion in Führung; nach Freistoßflanke von Fabio Erhard nickte der aufgerückte Verteidiger Nico Wilm unbedrängt ins lange Eck ein. Die Mannen von Alexander Schott blieben weiter am Drücker; dabei scheiterte Andre Karch am herausstürzenden Keeper Lukas Bier. Nach einer Viertelstunde verlängerte der Gäste-Akteur David Mayer nach Freistoß von Ronny Roggatz den Ball auf die Latte des FC-Kastens, ehe nach einer halben Stunde der zweite Treffer fiel. Nachdem die Gäste-Deckung einen Schuss von Thomas Wernergerade noch abgeblockt hatte, soll bei der nachfolgenden Ecke Max Kiessner Wilm gefoult haben. Den Strafstoß setzte Fabio Erhard unhaltbar in die Maschen. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte sich die Spanung, weil Patrick Warmuth nach Hereingabe von Julian Gensler einen Schritt schneller am Ball war als sein Gegenspieler. Gleich nach der Pause verpasste Erhard den Ausbau der Führung. Nach Foul von André Englert an Maximilian Seufert verlud er zwar den Goalie, setzte den Ball aber an den Außenpfosten. Die Vorentscheidung fiel, als der eingewechselte FC-Spielertrainer Alexander Schott sich um seinen Verteidiger drehte und den mitgelaufenen Frank Seufert in perfekte Schussposition brachte. Unser Sieg war hochverdient", so Schott. "Ich möchte aber meinen Vertreter der letzten Woche, Alfred Kanz, loben, die Kondition der Spieler ist hervorragend". sbp TSV Bad Königshofen - SV Riedenberg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Barthelmes (9., Foulelfmeter), 0:2 Maximilian Spahn (78.). Gelb-Rot: Patrice Wüscher (90., Bad Königshofen). Gegen den Bezirksliga-Absteiger verkaufte sich der TSV Bad Königshofen zwar teuer, stand am Ende aber mit leeren Händen da. "Der Sieg der Gäste ist letztlich verdient. Man hat schon gemerkt, dass sie im letzten Jahr noch eine Klasse höher gespielt haben", sagte Hausherren-Sprecher Thorsten Eckart. "Allerdings haben wir in der ersten Halbzeit gut mitgehalten und hätten ein Unentschieden zur Pause verdient gehabt." Die Heimelf geriet nach einem berechtigten Foulelfmeter, den Riedenbergs Patrick Barthelmes sicher verwandelte, früh in Rückstand. In der Folge gestalten die Gastgeber das Spielgeschehen zwar ausgeglichen, verpassten bei zwei guten Chancen aber den Ausgleich. Mit dem 2:0 durch Maximilian Spahn war das Spiel entschieden. Dabei hatte der TSV Bad Königshofen gut begonnen und nach vier Minuten die erste Chance des Spiels. Von der Grundlinie wurde der Ball in den Rückraum gepasst und Patrice Wüscher zog aus elf Metern ab, fand seinen Meister aber in SV-Keeper Florian Dorn. Wenig später stand sein Gegenüber Andreas Hofmann im Mittelpunkt, als er im 16er zu spät kam und einen Gästespieler von den Beinen holte. "Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe mit jeweils einer weiteren Chance für beide Teams", sah es Eckart. Auch nach dem Seitenwechsel wehrte sich der TSV nach Kräften; große Torchancen blieben Mangelware. "Das 2:0, das Maximilian Spahn mit einem schönen Schuss aus 30 Metern erzielte, war dann der Knackpunkt." Letztlich konnten sich die Hausherren in der Schlussphase bei Keeper Andreas Hofman bedanken, dass das Spiel nicht noch höher ausging.rus FC Fladungen - SV Ramsthal 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Jannik Weiss (21.), 2:0 Lukas Wachsmann (23.), 2:1 Willi Voss (40.), 2:2 Sascha Ott (56.). Gelb-Rot: Aaron Leutbecher (39., Fladungen), Fabian Willacker (85., Ramsthal). "Eine ganz starke Mannschaftsleistung", lobte Fladungens Sprecher Matthias Panten sein Team gegen den favorisierten Tabellenzweiten SV Ramsthal. Ein Sieg für die Gastgeber wäre möglich gewesen. Der FC ging vom Anpfiff weg beherzt zur Sache, lief früh an, störte erfolgreich und sorgte für Verunsicherung beim SV. Der hatte mit einer defensiven Einstellung des Gegners gerechnet. Beim 1:0 eroberte André Fischer den Ball und bediente Aaron Leutbecher. Der sah SV-Torwart Christian Hänelt zu weit vor dem Tor, zog aus 25 Metern ab, der Ball ging an die Unterkante der Latte, Jannik Weiss war zur Stelle und staubte ab. Wenig später das 2:0, als einem SV-Verteidiger ein Fehler unterlief, Leutbecher den Ball durchsteckte auf Lukas Wachsmann, der zum 2:0 vollendete. Die 2:0-Führung brachte Fladungen auch deshalb nicht ins Ziel, weil Aaron Leutbecher in der 39. Minute Gelb-Rot sah und Ramsthal den daraus resultierenden Freistoß zum 1:2-Anschluss in die Maschen setzte. Willi Voss beförderte im Gewühl und Gestochere im 16er den Ball über die Linie. In der zweiten Halbzeit schwante den FC-Fans nach dem Ausgleich (56.) nichts Gutes. Sascha Ott hatte mit einem trockenen 20-Meter-Schuss getroffen. Aber die Köpfe der Fladunger gingen danach nicht nach unten. Vor allem die starke heimische Innenverteidigung hatte Ramsthals Sturmreihe im Griff. Dieser fiel wenig ein. Einige FC-Akteure waren hinterher so platt, dass sie nach dem Schlusspfiff "zu Boden gingen. So sehr hatten sie sich die Lunge aus dem Leib gerannt." rus FC Reichenbach - TSV Steinach 0:0.

Das torlose Remis im Derby hilft keinem der Kontrahenten in der Tabelle weiter. Das Ergebnis führte aber zu unterschiedlichen Spielanalysen. Während FC-Trainer Marcel Klug, der mit einigen personellen Überraschungen aufwartete, "ein Spiel auf Augenhöhe" sah, "das mit einem verdienten Punktgewinn samt Aufwärtstrend endete", trauerte sein Steinacher Kollege Michael Voll einigen guten Torchancen hinterher. "Gerade vor der Pause hätten wir in Führung gehen müssen." Das gelang nicht, weil der starke FC-Goalie Eric Reß bei Schüssen von Fabian Schäfer (9.) und Maximilian Hein (11.) zweimal die Kugel aus dem Toreck holte. Als ein Schuss von Hein von Simon Trägner (18.) auf der Torlinie geklärt wurde, war der letzte Hochkaräter der Gäste im ersten Durchgang vergeben. Die Teutonen setzten auf Weitschüsse, doch sowohl Klug wie auch Jannik Schäfer zielten knapp drüber. Die nächste dicke Möglichkeit hatte nach einer Stunde Fabian Schäfer auf dem Fuß; nach Ballverlust im FC-Mittelfeld fädelte Voll einen Konter ein, doch Schäfer scheiterte am reaktionsschnellen Reß. Die Gastgeber setzten in der Schlussphase eher Nadelstiche. Zählbares sprang nicht heraus. Insgesamt mangelte es den Teutonen an Durchschlagskraft. Den Gästen fehlt es an Kälte im Abschluss.sbp

FC Rottershausen - SG Urspringen/Sondheim/Rhön 0:0.

Dass diese Begegnung mit einer Nullnummer enden würde, schwante den 150 Zuschauern auf der Waldsportanlage schon Mitte der ersten Halbzeit. Weder die eine, noch die andere Seite eine hochkarätige Möglichkeit erarbeiten. Gelang doch eine Kombination, mangelte es am finalen Pass oder präzisen Abschlüssen. Die Torhüter wurden nicht geprüft, was sich zumindest für SG-Keeper Louis Kümmeth als gut erweisen sollte. Denn er war in der Anfangsminute unglücklich an den Pfosten gerannt und musste zu Beginn der zweiten Hälfte wegen Kreislaufproblemen René Müller Platz machen. Die erste klare Möglichkeit zum Führungstreffer hatte der FCler Julian Göller, der knapp verzog; da waren 68 Minuten gespielt. Zehn Minuten später rauften sich die FC-Fans die Haare. Nach Freistoßflanke von Marcel Hey fischte FC-Goalie Sedrick Rotter nach Kopfball von Patrick Grenzer die Kugel aus dem Toreck. Der schwer beschäftigte Schiedsrichter Niklas Baudasch hatte schon die Nachspielzeit angezeigt, als die Mannen von Alexander Schott einen Konter über Göller liefen. Dieser umkurvte einen SGler und legte quer auf den eingewechselten Fabian May. Dieser konnte sich freistehend das Eck aussuchen, visierte aber den Hügel hinter dem SG-Tor an.sbp Außerdem spielten TSV Großbardorf II - SG Urspringen/Sondheim/Rhön 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Maximilian Dietz (12.), 2:0 Manuel Leicht (22.), 3:0 Benjamin Diemer (47.), 4:0 Florian Dietz (53.), 5:0 Steven Schranz (63.).

FC Strahlungen - TSV Trappstadt 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Markus Neder (5.), 1:1 Sebastian Wagner (45. +6), 2:1 Manuel Hein (75.).