Spielplatz wieder auf

Der Aktivspielplatz am Jukuz am Geschwister-Scholl-Platz öffnet wieder, aber dazu gibt es einige neue Regelungen: Die aktuelle Lage erfordert einige Maßnahmen im Rahmen des Hygienekonzeptes, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Team des Referats Jugend, Familie und Soziales sei darauf bedacht, die Gesundheit aller Besucherinnen und Besucher zu schützen, heißt es darin weiter. Um dies gewährleisten zu können, darf eine Besucherzahl von 30 Personen momentan nicht überschritten werden. Darüber hinaus ist das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern und Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bei einigen der Aktivitäten Pflicht. Für alle Kinder ab sechs Jahren ist also das Mitführen eines solchen Schutzes notwendig, um sich auf dem Aktivspielplatz aufhalten zu können.

Eine weitere Maßnahme des Konzeptes ist das Führen einer Anwesenheitsliste. Somit kann eine Nachverfolgung eventueller Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gewährleistet werden. Besucherinnen und Besucher des Aktivspielplatzes und des Jugend- und Kulturzentrums müssen daher Name, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen. Bei Minderjährigen muss eine Einverständniserklärung zur Datenübermittlung von den Sorgeberechtigten unterschrieben werden. Diese erhalten die Kinder und Jugendlichen vom Betreuungspersonal des Aktivspielplatzes, wo diese auch wieder abgegeben werden muss. Die Listen werden in einem verschlossenen Umschlag einen Monat aufbewahrt und lediglich dem Gesundheitsamt bei Infektionen mit SARS-CoV-2 zur Einsicht ausgehändigt. Anschließend werden diese vernichtet, informiert die Stadt weiter. Klein und Groß sind eingeladen, den Spielplatz von Montag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr und freitags von 12 bis 18 Uhr zu besuchen. Das Angebot wird bei schlechtem Wetter in das Jugend- und Kulturzentrum verlagert. Ansonsten bleibt das JuKuZ vorerst geschlossen. Daher muss die Hausaufgabenbetreuung ebenfalls auf dem Spielplatz stattfinden.