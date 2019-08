Spiel und Spaß beim TC Rot-Weiß

Zum "Tennisschnuppern" hatte der Tennis-Club-Rot-Weiß Bad Kissingen im Rahmen des Ferienprogramms interessierte Kinder, überwiegend im Alter ab sechs Jahre, eingeladen. Sie sollten zwei unterhaltsame Stunden dort erleben und waren mit Begeisterung auf der Anlage des TC Rot-Weiß dabei.

Die Trainer Daniel Albert und Anil Husaric, sie wurden zusätzlich noch von Claus Wittek unterstützt, hatten sich diesmal ein anderes Programm als in den Jahren zuvor ausgedacht. Dies kam bei den Kindern voll an, waren sie doch mit sehr viel Begeisterung von Anfang an dabei. Es wechselten sich Ball- und Tennisspiele ab, wobei die Bälle aus einer Ballwurfmaschine abwechselnd zugeschossen wurden. In einer kurzen Halbzeitpause wurden den Beteiligten Getränke und eine kleine Stärkung gereicht. Einige Teilnehmer haben ihr Interesse bekundet, den Tennissport, der ja auch ein Ganzjahressport geworden ist, weiter kennenzulernen. Sie waren auch angetan über das gleichzeitig stattfindende "Tennis Sommer Camp" unter der Leitung der Rot-Weißen Trainer. Vielleicht wäre dies dann auch der Beginn einer hoffnungsvollen Tenniskarriere.