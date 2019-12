Spendenübergabe in Bad Kissingen: 60 Wünsche erfüllt

Nur rund vier Wochen stand der "Wunschbaum" im EMS-Trainingsstudio von Bodytime-Fitness in der Hemmerichstraße, dann waren alle Wunschzettel abgenommen und am Tag vor Heiligabend konnten Christine Benkert und Stephan Heil vom Kinderdorf Riedenberg mehrere Körbe mit Weihnachtsgeschenken abholen.

Insgesamt 60 Wunschzettel der kleinen Bewohner des Kinder- und Jugenddorfes Sankt Anton waren zu erfüllen, mehr als 50 davon wurden von den Kunden des Studios besorgt und verpackt, den Rest organisierte Bodytime-Inhaber Christoph Schmitt mit seinem Team. Schmitt, der seit sechs Jahren sein Studio in der Hemmerichstraße betreibt, veranstaltet jedes Jahr eine Charityveranstaltung, so wurde im letzten Jahr die Würzburger Missio Klinik bedacht, nun war das Riedenberger Kinderdorf an der Reihe, denn dort arbeitet eine Verwandte des Firmeninhabers.

Auch für kommendes Jahr plant Christoph Schmitt wieder eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der auch wieder Kunden, Mitarbeiter und Firma einbezogen werden sollen, wer dabei allerdings bedacht werden soll ist noch offen.