Spendenlauf an der Schlossbergschule

Der bereits zum zwölften Mal durchgeführte Spendenlauf der Schlossberg-Grund- und Mittelschule Nüdlingen anlässlich des Sozialen Tages erbrachte dieses Jahr die Summe von 1038 Euro. Dieser Betrag kommt heuer der "Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder" in Würzburg zugute.Zur Spendenübergabe kam als Vertreter des Vereins Maximilian Klüber, der selbst in seiner Kindheit von Leukämie betroffen war und den Schülern anschaulich schilderte, welch schwierige Lebensphase dies war und wie ihm die Elterninitiative damals half. Hinzu kamen auch die Schüler, die beim Spendenlauf die größte Zahl an Runden von je 900 Metern Länge zurückgelegt und somit das meiste Geld "erlaufen" hatten.