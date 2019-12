Spenden für Kinder-Hospizarbeit

Dabei gingen auch 2000 Euro an den Malteser Kinderhospizdienst in Bad Kissingen.

"Wir sind ein regionales Unternehmen - und mit unseren Spenden wollen wir auch immer

der Region etwas zurückgeben", sagt Bernd Pappert, nach dessem Großvater das

Brot benannt ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zehn verschiedene Organisationen unterstützt das Familienunternehmen in diesem Jahr - so viele wie nie. "Wir haben zu diesen Projekten mittlerweile eine echte Verbindung", sagt Geschäftsführer Manfred Klüber. Ein klarer Fokus der Spenden liegt auf der (Kinder-)Hospizarbeit. "Uns ist das Thema ein Anliegen - und wir finden es wichtig, nachhaltig zu unterstützen", erklären Pappert und Klüber, die zudem betonen, wie wichtig es als Unternehmer sei, das Glück zu teilen und sich in der Region einzusetzen.

Dauerhafte Unterstützung für regionale Vereine