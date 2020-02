Spende für Sternstunden

Im Vorfeld des letztjährigen Burkardröther Plätzlesmoad hatten sich der Vorstand der Freien Wähler Burkardroth entschlossen, die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks zu unterstützen. Hierzu informierten sie die Besucher ihres Glühweinstands über die Ziele und Projekte der Kinderhilfsorganisation und sammelten kräftig Spenden in der aufgestellten Box. Am Ende kamen knapp 170 Euro zusammen. Diesen Betrag stockte der Vorstand nochmals um 200 Euro auf. Klaus Wiesler, der mit seinen Kollegen der Polizeiinspektion Bad Brückenau die Aktion Sternstunden seit mehreren Jahren aktiv unterstützt, nahm den symbolischen Scheck von Timo Schmitt (Kassier), Michael Frank (Gemeinderat Burkardroth) und Carmen Balling (Schriftführerin) entgegen. Die eigentliche Übergabe der Spendenbox erfolgte schon am 13. Dezember im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks.