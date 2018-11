Spektakuläre Show

Die alljährliche "Nacht des Sports" des TSV Bad Kissingen und der Stadt Bad Kissingen ist wohl die traditionsreichste und zugleich wichtigste Veranstaltung für alle Sportler im Landkreis und für alle am Sport Interessierte. Am kommenden Samstag (24. November, 19 Uhr) ist es wieder so weit: Oberbürgermeister Kay Blankenburg wird zum 30. Mal die Meister und Rekordhalter des Jahres 2018 in den verschiedenen Sparten sowie um den Sport besonders verdiente Persönlichkeiten ehren. Als Zuschauer darf man sich aus Anlass der Jubiläumsnacht auf ein ganz besonderes Feuerwerk sportlicher und akrobatischer Vorführungen regionaler und internationaler Stars freuen.

Die 30. Nacht des Sports wird für die bisherige Vorsitzende Hannelore Schön (71) nicht nur ein organisatorischer Höhepunkt, sondern zugleich ihre Abschiedsvorstellung vom TSV sein, in dem sie 20 Jahre aktiv war und den sie neun Jahre lang führte. Neben dem täglichen Vereinsgeschehen stand bei ihr heuer die Planung und Organisation der Jubiläumsnacht im Vordergrund. "Nach der Show ist vor der Show", gibt sie ihrer Nachfolgerin Claudia Lachmann (49) vorsorglich mit auf den Weg. Obwohl Schön nach all den Jahren natürlich viele persönliche Kontakte hat und nicht mehr alles über Agenturen abwickeln muss, "dauert es ein ganzes Jahr, bis man alle Nummern unter Vertrag hat". Nach drei Jahrzehnten ist die "Nacht des Sports" sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt, so dass sich Showgruppen schon von sich aus beim TSV melden.

Neben den von früheren Sportnächten bekannten Rhönrad-Sportlern aus Schönau wird es am Samstag im Showprogramm mit den Cheerleaders des DJK Schweinfurt eine nicht nur sportliche, sondern hübsch anzuschauende Premiere geben. Auch die Einrad-Sportlerin Pia Koletnik (26) aus Fridritt, Europameisterin ihrer Altersklasse in der Disziplin Cross Country Beginners, wird erstmals ihre Shownummer zeigen. Schön: "Ich habe immer aufstrebende Sportler aus der Region für unsere Show gesucht."

Geballte Kraft

Vor zwei Jahren waren schon einmal die Power!-Sportakrobaten dabei - neun Sportler mit 80 Meistertiteln - ebenso wie das Duo Cyr Wheel. Während die Power!-Gruppe das Publikum mit unglaublichen Würfen, Saltos, Hebefiguren und meterhohen Pyramiden überrascht, kreist und zirkeln Laura und Boy als "Wheel Sensation" in einem schlichten Mono-Rad, "also in einem halben Rhönrad", erklärt es Organisatorin Schön. Ein anderes Mal zeigt Laura in ihrer Pole-Akrobatik elegante Artistik und akrobatisch-sinnlichen Tanz an der Stange.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends dürfte die faszinierende Adagio-Akrobatik der Goldstatuen-Gruppe LaMetta sein. "Das ist geballte Kraft, einfach super", freut sich Hannelore Schön auf diese Nummer. "Es ist einfach unwahrscheinlich, was ein Körper zu leisten vermag." Goldene Statuen erwachen zum Leben und verschmelzen im Zeitlupen-Tempo zu immer neuen lebenden Bildern und kraftakrobatischen Pyramiden.

Zum Auftakt der Jubiläumsnacht präsentiert Schöns Nachfolgerin Claudia Lachmann, die heuer das Kinderturnen für den sportlichen Nachwuchs ab drei Jahren wieder im Verein eingeführt hat, die Leistungen ihrer Schützlinge. Danach zeigen die Aktiven der Judo- und der Sambo-Gruppe des TSV ihr meisterliches Können.

Wenn am Samstag nach über dreistündiger Veranstaltung der letzte Besucher die Bayernhalle verlassen hat und alle Lichter gelöscht sind, will sich Hannelore Schön endgültig ins Privatleben zurückziehen. Doch ihrer Nachfolgerin will sie gern weiterhin mit Rat zur Seite stehen, sollte sie darum gebeten werden.

Termin: Samstag, 24. November, 19 Uhr, Bayernhalle, Steinstraße 25, 97688 Bad Kissingen; Ticketverkauf bei Sport Müller (Marktplatz), beim TSV Bad Kissingen oder an der Abendkasse; Eintritt für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 5 Euro.