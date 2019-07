Speicherz: Ölbrände nicht mit Wasser löschen

Nur drei Liter Öl und 250 Milliliter Wasser - und die Katastrophe in der Küche könnte eintreten. Falls bei einem Ölbrand in einem Topf instinktiv zum nahe gelegenen Wasserhahn gegriffen werden sollte, um den Brand zu löschen, wird die Küche im Sicherheit in Flammen stehen - dies demonstrierte die Feuerwehr Speicherz im Rahmen ihres Sommerfestes.

In gebührendem Abstand zu Festbetrieb, Kirche und Zuschauern hatte Erster Kommandant Tobias Leitsch eine Kleinküche nachgebaut und in einem Topf drei Liter Pflanzenöl auf 240°C erhitzt.

Mit Deckel oder Löschdecke

Den entstanden Flammen wurde zunächst mit einem Deckel und einer Löschdecke der Sauerstoff entzogen. Hier erklärte Moderator Gregor Halbleib, dass im Anschluss auf jeden Fall die Herdplatte ausgeschaltet und der Topf davon heruntergenommen werden solle, damit sich die Flammen nicht erneut entzünden.

Die Auswirkungen der als letztes demonstrierten Löschmethode mit Wasser will niemand in seiner Küche haben. Der Viertelliter Wasser verdampfte schlagartig und verursachte eine Stichflamme bis zur Decke der Übungsküche. Eine reale Küche mit Tapeten, Holz-Arbeitsplatte und Handtüchern stünde schnell komplett in Flammen. Für solche Fälle hat die Speicherzer Wehr einen Fettbrandlöscher mit Schaumlöschmittel angeschafft.

Die Feuerwehr Speicherz richtet alle zwei Jahre ihr Sommerfest aus. Kommandant Tobias Leitsch brach heuer mit der Tradition von Wettkampfspielen mit befreundeten Wehren, um die Auswirkungen eines falsch gelöschten Ölbrandes zu demonstrieren. Die erste zu ergreifende Maßnahme im Falle eines Ölbrandes in den eigenen vier Wänden ist der Griff zu einem Deckel oder einer Löschdecke. "Es wäre schön, wenn ihr das mit nach Hause nehmt", hofft er auf den pädagogischen Nutzen der Vorführung. blm