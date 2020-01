Spannende Spiele

Zehn Mannschaften aus dem gesamten Landkreis traten gegeneinander an, um beim Ministranten-Fußballturnier, veranstaltet von der Regionalstelle für Kirchliche Jugendarbeit und vom BDKJ-Regionalverband Bad Kissingen, den Sieger in beiden Altersklassen (U 14 und Ü 14) zu ermitteln. Nach der Begrüßung durch Jugendseelsorger Roland Pietryga und Jugendbildungsreferentin Johanna Mahr von der Regionalstelle und den Grußworten vom Bad Kissinger Dekan Stephan Hartmann, durfte ein gemeinsames Vaterunser nicht fehlen. Das junge Schiedsrichtergespann gab eine kurze Regeleinweisung und schon konnte zum Anstoß des ersten Spiels gepfiffen werden. Gleich am Anfang spielten zwei Teams in der Altersgruppe B - beide gespickt mit Minis aus den Pfarreien Ober- und Untererthal - den Sieger aus. Nach Sieben-Meter-Schießen konnte der "FC Ünnerritel" den "FC Waldfrieden" knapp mit 3:2 bezwingen.

Danach begann das Turnier in der Altersklasse A (U 14). Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier Teams. Erstaunlicherweise standen sich nach zwei spannenden und heiß umkämpften Halbfinals im Endspiel wiederum Minis aus einer Pfarreiengemeinschaft gegenüber - diesmal kamen sie aus der PG Saalekreuz. Auch in diesem Match konnte in der regulären Spielzeit kein Gewinner ermittelt werden. Nach einem nervenaufreibendem Sieben-Meter-Schießen ging "Namenlos Grandios II" als strahlender Sieger vom Feld. Glücklicherweise verliefen alle Spiele freundschaftlich-fair, so dass Schiedsrichter und Sanitäter einen weitestgehend ruhigen Vormittag hatten.

Zum wiederholten Mal gab es in diesem Jahr zwei Sonderwertungen: Gekürt wurden die fairste Mannschaft mit den wenigsten begangenen Fouls (Der gute Hirte - Markt Burkardroth) und das Team mit den schönsten Trikots ("Namenlos Grandios I und II" aus der PG Saalekreuz).

Alle vier Siegerteams werden den Landkreis beim Diözesanen Ministranten-Fußballturnier am 1. Februar in der Maingauhalle Kleinostheim vertreten. Schneidet man hier erfolgreich ab, erwartet die Teams dann die Teilnahme am "Bayerncup" - dem bayernweiten Ministranten-Turnier. Dieses findet in diesem Jahr am 27. und 28. März in Waging am See (Erzdiözese München-Freising) statt. red