Sonderausschuss zur Corona-Krise

In Corona-Zeiten sind auch Gemeinderatssitzungen anders. Der Markt Burkardroth hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen "Ferienausschuss" ins Leben zu rufen. Statt 21 Gemeinderäte waren nur sieben Gemeinderäte nötig, um Beschlüsse fassen zu können. Die Möglichkeit mit einem "Ferienausschuss" zu arbeiten, habe der Freistaat Bayern geschaffen, damit Gemeinden auch in schwierigen und personell engen Zeiten handlungsfähig bleiben und Entscheidungen getroffen werden. Der Markt Burkardroth werde in der neuen Amtsperiode, die ab Mai beginnt, einen "Sonderausschuss zur Bewältigung der Corona-Krise" initiieren, der dem jetzigen "Ferienausschuss" entsprechend auch mit weniger Mitgliedern beschlussfähig sei. Aus nicht öffentlicher Sitzung wurde bekanntgegeben, dass die Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Brennofen" in Wollbach an die Firma Zehe, Premich, für über 1,6 Millionen vergeben wurden. Den vorliegenden Bauanträgen wurde das gemeindliche Einvernehmen ausgesprochen. Es handelte sich um einen Bauantrag zur Errichtung einer Wohnung im Dachgeschoss des bestehenden Wohnhauses in der Kohlbergstraße in Lauter, um einen Bauantrag zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garage in der Steinbergstraße (Premich), um einen Bauantrag zur Überdachung eines Freisitzes in der Talstraße (Premich) sowie den Bauantrag zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses in der Kirchstraße (Premich). Die Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garagengebäude in Lauter musste nicht behandelt werden, da der Bauherr die Anfrage zurückgenommen hat. bem