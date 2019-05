Sommer in der Stadt und Musik im Herzen in der Bad Kissinger Wandelhalle

Sommerlich beschwingt war auch das Programm der vier Musikabteilungen dieses Vereins. Dies lag aber nicht nur an der gelungenen Musikauswahl der vier Chorformationen, die einen musikalischen Streifzug durch die verschiedenen Jahrhunderte und unterschiedlichen Musikstile unternahmen, sondern insbesondere an der Hingabe, man möchte fast sagen Agape, der Chorsänger- und sängerinnen an die Musik. Dieses Jahr noch bereichert durch den Auftritt des auch international renommierten Kammersängers Guy Ramon.

Dieser zauberte bei seinen drei solistischen Einlagen - jeweils stilsicher am Flügel von Stefan Ammersbach begleitet - den wehmütigen Glanz der Erinnerung in die Augen des Publikums, wenn er mit seiner sonoren Bass-Bariton-Stimme zuerst "Man müsste nochmal zwanzig sein" sang und später schalkhaft nonchalant eine Arie aus der Operette "Der Zigeunerbaron" zum Besten gab.

Ramon war sicher ein Höhepunkte des Abends, der in schwarzem Gehrock gekleidet, eine Grandezza ausstrahlte, die sich dem Ambiente der Bad Kissinger Wandhalle angemessen zeigte. Und er diente, um auf die Chöre des Gesangsvereins zurückzukommen, vielleicht schon den Allerkleinsten, den "Göritzer Chorkids" als Vorbild.

Ausgefeilte Choreografie

Was diesen 18 Mädchen im Grundschulalter noch an Stimmkraft fehlt, machen sie locker mit ausgefeilter Choreografie und spontan-überraschenden Wendungen in ihrem Vortrag weg: Ihr"Urwaldsong" sei dafür beispielhaft genannt. Wenn der Frauenchor im Anschluss dann davonträumt, dass Enrico mit ihm tanzt - um einen der Liedtitel zu zitieren - klingt das nicht nursilbrig schön, sondern bildet mit der Volksweise des anschließenden Männerchores "Ich bin kein Bajazzo" auch gedanklich eine Reminiszenz an die 1950er Jahre.

Gelingende und unerfüllte Liebe

Nach dieser Selbsteinschätzung des Männerchores fügt sich dann einer der Liedtitel der vom gemischten Chor vorgetragenen Stücke, nämlich "Lass doch der Jugend ihren Lauf", fast prophetisch an: Denn zu der Stimmgewalt der beiden "erwachsenen" Chöre des Gesangsvereins, jeweils am Flügel von Thomas Betzer einfühlsam unterstützt und souverän von der Chorleiterin Andrea Metzler gebändigt, bildet der "erst" zwölf Jahre existierende Chor InTakt einen Kontrapunkt - stilistisch und inhaltlich. Die zumeist englischsprachigen Stücke moderneren Zuschnitts,konzentriert vom Chorleiter Stefan Ammersbach angeleitet und ebenso vom gut 30-köpfigenChor umgesetzt, handeln von gelingender und unerfüllter Liebe - wie sie etwa in Adeles

souliger Blues-Hymne "Rollling in the deep" deutlich wird. Dass dieses Thema die Best Agerim Chor selbst, aber auch im Publikum anzusprechen weiß und damit Emotionen weckte,wurde im mitreißenden Schlusssong von Intakt, dem Medley aus der Pop-Oper "Hair",deutlich. Beim gemeinsamen Abschiedslied, dem allseits bekannten "Kein schöner Land indieser Zeit", von allen Chören intoniert, konnte dann nicht nur das Publikum beherzt mitsingen, sondern es standen tatsächlich in diesem Moment drei Generationen der gleichen Garitzer Sänger-Familie auf dem Podium - ein Sinnbild für die zeitlose Kraft der Musik, die an diesem Abend in der Wandelhalle in Bad Kissingen einmal mehr ihre Strahlkraft bewies.