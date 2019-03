So wird im Landratsamt gearbeitet

Auch der Landkreis Bad Kissingen war eines von tausenden Unternehmen, Betrieben und Einrichtungen in ganz Deutschland, der beim Boys' Day mitmachte. Gabriel Brand aus Elfershausen und Maximilian Kiesel aus Bad Kissingen schnupperten in den Behördenalltag.

Die beiden hatten ein volles Programm: Los ging es mit einem Gespräch mit Auszubildenden sowie Angestellten aus Personal-, Poststelle und Verwaltung, die Fragen beantworteten wie "Was muss ich für diesen Beruf können?" oder "Wie sieht der Arbeitsalltag aus?". Danach stand ein Besuch in Sachgebiet 22, sprich: Sozialwesen, Schuldnerberatung, Wohngeld, Heimaufsicht, BAFöG und Personenstandswesen an und ein Treffen mit dem geschäftsleitenden Beamten Manfred Gerlach. Der stellte auch gleich deutlich heraus warum der Landkreis beim Boys' Day mitmacht: "Wir haben statistisch gesehen mehr weibliche als männliche Bewerber. Mit dem Boys' Day können wir zeigen, wie vielseitig der Ausbildungsberuf zum Verwaltungsfachangestellten ist und dass es am Landratsamt Bad Kissingen die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten gibt." Im Anschluss besuchten die zwei Schüler die Bereiche Bautechnik und Liegenschaften.

Das Ziel des Aktionstags Boys' Day ist das Aufbrechen überholter Rollenbilder, die noch zu häufig die Berufswahl von Jugendlichen beeinflussen und eingrenzen. Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Bad Kissingen unterstützt den bundesweiten Jungen-Zukunftstag seit Jahren. Im Landkreis Bad Kissingen gibt es diesen bereits seit 2004. Dieser Projekttag soll dazu beitragen, Jungen einen Einblick in bisher "männeruntypische" Berufe zu ermöglichen.