So richtig gemütlich reinlümmeln

Zehn voluminöse Sitzsäcke im Gesamtwert von knapp 2000 Euro hat die Sparkasse Bad Kissingen der Bad Brückenauer Stadtbibliothek und der Initiative "Bündnis Familie - Gesund aufwachsen" gespendet. Besonders die jungen Büchereibesucher dürften begeistert sein, dass sie es sich bei künftigen Vorlesestunden und anderen Aktionen so richtig bequem machen können.

Bei der Übergabe im Alten Rathaus wurden die knallroten Sitzgelegenheiten aus strapazierfähigem Material gleich einmal einem ersten Test unterzogen. "Da kann man sich ja richtig reinlümmeln", meinten übereinstimmend Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU), Kulturbüroleiter Jan Marberg und als Sponsor Felix Dorn, der Bad Brückenauer Geschäftsstellenleiter der Sparkasse.

Für Marberg und Elisabeth Kinalele vom "Bündnis Familie - Gesund aufwachsen" geht mit dem Geschenk ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, denn an den alten Stühlen und Hockern in der Kinderbücherei hatte schon mächtig der Zahn der Zeit genagt. So waren die Verantwortlichen der Sparkasse gleich dabei, als sie gebeten wurden, sich an der Anschaffung von neuem Inventar zu beteiligen. Die Sitzsäcke, auf denen allein schon wegen ihrer Größe sogar gleich mehrere Kinder auf einmal Platz finden, sind praktisch überall flexibel einsetzbar und eignen sich sogar für diverse Veranstaltungen im Freien.