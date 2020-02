So lebten die Grafen

Das Graf-Luxburg-Museum ist das Herzstück der Museen Schloss Aschach im fränkischen Saaletal. Am letzten Märzwochenende werden die prunkvollen Gemächer kom-plett neugestaltet wiedereröffnet. Auf die Besucher wartet ein erlebnisreiches Festprogramm für die ganze Familie.

Leben des Adels zum Anfassen

"Die gräfliche Familie lebte von 1874 bis in die 1960er Jahre in Schloss Aschach", berichtet Museumsleiterin Josefine Glöckner. Dank des neuen Ausstellungskonzepts wird das Leben des Adels jetzt noch realistischer nachgebildet. Die ehemalige Sommerresidenz soll wirken, als hätte die gräfliche Fa-milie gerade das Haus verlassen. Eine Serviette liegt am Boden, Schatten huschen über die Wand, es ist Stimmengemurmel zu hören.

Die Räume des Graf-Luxburg-Museums sind ab 28. März komplett begehbar, trennende Glasscheiben wurden entfernt. So ist die prunkvolle Original-Ausstattung der historischen Wohnräume zum Greifen nah. Gäste erfahren, wie die Grafen speisten, wie sie schliefen, wo sie arbeiteten und wo sie Rückzugsorte genossen. Mitmach- und Medienstationen machen die Atmosphäre noch lebendiger. Damit die Entdeckungsreise für alle ungehindert erfolgen kann, gibt es nun zwei Aufzüge, die Teppiche sind nach dem Umbau rollstuhlgerecht und die Beschriftungen für Senioren gut lesbar.

Kunstsammlungen

Aufmerksamkeitsstark werden auch die Kunstsammlungen mit Gemälden und Plastiken der Gotik und Renaissance sowie die ostasiatischen Keramiken und Bronzen aus dem gräflichen Besitz präsentiert. Diese erhalten auf wissenschaftlich fundierter Basis eine neue Wertschätzung.

"Wichtig bei unserem neuen Ansatz ist es, den Kontrast zur Welt der Dienstboten aufzuzeigen", so Josefine Glöckner weiter. Deshalb zeigt das Graf-Luxburg-Museum auch wie etwa Kammerzofe, Küchenmädchen oder Gouvernante lebten.

Vertiefende Einblicke in das bäuerliche Leben von 1850 bis 1950 liefert zudem das benachbarte Volkskundemuseum im barocken Fruchtspeicher (1692). Es zeigt - als starken Kontrast zum Sommersitz der Grafenfamilie - das einfache Leben, Wohnen und Arbeiten in der Rhön.

Im Schulmuseum im ehemaligen Gärtnerhaus (1774) besichtigen Gäste einen Schulsaal aus dem 19. Jahrhundert. Es sind Unterrichtsmaterialien wie z. B. Schulwandbilder und vieles mehr zu sehen. Zu erholsamen Pausen laden der weitläufige Schlosspark, Restaurant und Café Aschacher Schlossstuben sowie der Museumsshop ein.

Zur Wiedereröffnung des Graf-Luxburg-Museums gibt es am 28./29. März ein buntes Programm mit Führungen, unter anderem mit Gräfin Luise, historischem Schulunterricht und Bastelaktionen für Kinder. Kinder, die als Prinz oder Prinzessin verkleidet kommen, erhalten freien Eintritt. Zudem erhält der zweite, 20., 202. und 2020. Gast ebenfalls freien Eintritt. red

Programm zur Eröffnung Samstag, 28. März:

12 Uhr: Schlossführung;

13 Uhr: Führung im Volkskundemuseum;

14 Uhr: Führung mit Gräfin Luise;

15 Uhr: Historischer Schulunterricht;

16 Uhr: Familienführung.

Sonntag, 29. März:

12 Uhr: Schlossführung;

13 Uhr: Führung im Volkskundemuseum;

14 Uhr: Führung mit Gräfin Luise;

15 Uhr: Historischer Schulunterricht;

16 Uhr: Familienführung im Schloss.

Samstag und Sonntag

11 bis 14 Uhr: Gräfin Carola unterwegs im Schloss;

15 bis 16.30 Uhr: Gräfin Luise unterwegs im Schloss;

11 bis 17 Uhr "Kronen basteln" im Schloss;

11 bis 17 Uhr "Schlossdruck" in Museumsscheune.

Die Museen Schloss Aschach sind eine Einrichtung des Bezirks Unterfranken. Geöffnet sind sie von Ende März bis Ende Oktober. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen, 11 bis 17 Uhr. Für Gruppen gibt es Angebotspakete, Sonderpreise, individuelle Führungen mit Gräfin Carola, Freiplätze für den Fahrer und mehr.

Info-Tel.: 09708/704 188 20, www.museen-schloss-aschach.de