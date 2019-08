So laufen die Bauarbeiten auf der Autobahn bei Oerlenbach

Für rund 1,7 Millionen Euro hat die Autobahndirektion Nordbayern mehrere Abschnitte der A 71 sanieren lassen: "Die Gesamtlänge der Baustelle in Fahrtrichtung Erfurt beträgt circa 22 Kilometer", teilt Pressesprecherin Maria Schraml auf Anfrage mit. Die Arbeiten auf der östlichen Seite der Autobahn teilen sich demnach in sechs Abschnitte. In Fahrtrichtung Schweinfurt seien es weitere zwei Sanierungsstellen mit Einzellängen von 1,7 und 1,1 Kilometern.

Bei oberflächlichen Schäden

Bereits Mitte Juli haben die Fahrbahninstandsetzungsarbeiten mit Dünnschichtbelägen auf allen drei Fahrstreifen begonnen. Dieses Verfahren komme zum Einsatz, wenn Schäden an der Fahrbahn lediglich oberflächlich sind, also etwa bei leichten Spurrinnen oder Rissen. Dann würden lediglich ein bis zwei Zentimeter abgefräst und erneuert. "Aufgrund technischer, verkehrlicher und witterungsbedingter Gegebenheiten ist mit einem Zeitansatz von bis zu acht Wochen zwischen dem Abfräsen und der Fertigstellung des instandgesetzten Bereiches, einschließlich neuer Fahrbahnmarkierung, erforderlich", teilt die Autobahndirektion zur Bauzeit mit. Zwischen dem Abfräsen, dem Einbau des Vorprofils und der Deckschicht sowie der Markierung sei die Strecke mit Einschränkungen befahrbar: "Da sich jedoch in diesem Zeitraum immer wieder Splitt-Körner beim Überfahren aus der gefrästen Oberfläche herauslösen können, wird aus Sicherheitsgründen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt und eine Rollsplitt-Beschilderung angeordnet."

Im Bereich der Anschluss-Stelle Bad Kissingen/Oerlenbach habe sich das eingebaute Vorprofil punktuell abgelöst. "Diese mangelhafte Bauleistung wurde auf Kosten des Auftragnehmers entfernt, das Vorprofil erneut eingebaut und die weiteren Arbeitsschritte der Fahrbahninstandsetzung mit Dünnschichtbelägen fertiggestellt", stellt die Autobahndirektion Nordbayern dazu klar.

Während des Verfahrens habe es immer wieder kleinere Höhenunterschiede zwischen den Arbeitsschritten gegeben, allerdings sei die Fräskante lediglich ein bis zwei Zentimeter hoch gewesen. Die Asphaltarbeiten wurden in dieser Woche bereits abgeschlossen. Voraussichtlich bis Mitte September, also in rund zwei Wochen, soll dann auch die Fahrbahnmarkierung erneuert sein.