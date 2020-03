Silberne Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes für drei Frauen des Gesangvereins Haard

Vier der insgesamt 99 Mitglieder sind in der Generalversammlung es Gesangvereins in Haard vom Sängergruppen-Vorsitzenden Siegfried Gottwald geehrt worden. Für 25 Jahre Singen im Chor wurden Christiane Schmitt, Claudia Krakofsky und Inge Back mit der silbernen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes (FSB) ausgezeichnet. Für zehn Jahre erhielt Gaby Makowka die Bronzenadel des FSB.

Vorsitzende Ulrike Schramm erklärte, dass 16 Sängerinnen den Frauenchor bilden und 20 Aktive treten als gemischter Chor auf. 45 Chorproben haben stattgefunden. Als eifrigste Probenbesucherin wurde Erika Maresch ermittelt.

Pfarrer Dominik Kesina lobte die ehrenamtliche Tätigkeit, dankte für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. "Musik ist eine Sprache, die man versteht und die glücklich macht", stellte Pfarrer Kesina fest.

Ulrike Schramm kündigte an, dass in diesem Jahr der Chor wieder die Karfreitags Liturgie musikalisch gestaltet, am Mariensingen in Eußenhausen, am Weinfestsingen in Bad Neustadt und im Oktober am Gruppenchorkonzert in der Bad Kissinger Wandelhalle teilnehmen wird. Ein Nachmittags-Adventskonzert ist im Dezember geplant, die Christmette an Heiligabend soll wieder vom Frauenchor umrahmt werden.