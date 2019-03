Senioren-Union Bad Kissingen: Hohe Auszeichnung für Eberhard Gräf

Eberhard Gräf wird bei der nächsten Wahl des Kreisvorstandes der Senioren Union nicht mehr kandidieren. Das hatte er bereits vor zwei Jahren angekündigt. Auf Vorschlag des Bezirksverbands der Senioren Union wurde ihm jetzt bei einem Fischessen in "Körners Wirtschaft" in Arnshausen, bei dem der amtierende Landesvorsitzenden der Senioren-Union, Thomas Goppel, über Europafragen sprach, eine hohe Auszeichnung zuteil: Er erhielt die Gebhard-Glück-Medaille in Silber überreicht.

Die Laudatio sprach SEN-Bezirksvorsitzender Eduard Lintner.

Eberhard Gräf ist seit 1974 CSU-Mitglied, seit 2003 bei der Seniorenunion. Mitglied des SEN-Bezirksverbandes Unterfranken ist Gräf seit 2007. SEN-Kreisvorsitzender von Bad Kissingen ist er ebenfalls seit 2007. Mit weit mehr als 500 Mitgliedern führt Eberhard Gräf den bei weitem mitgliederstärksten Kreisverband in Unterfranken und einen der größten in ganz Bayern.

Wie Eduard Lintner ausführte, basiert der große Erfolg Gräfs auf dem umfangreichen Programm mit einer attraktiven Mischung aus politisch anspruchsvollen Veranstaltungen mit namhaften Referenten und geselligen oder kulturellen Aktivitäten. "Das gelingt nur, weil Eberhard Gräf es versteht, Mitglieder für die aktive Mitarbeit zu gewinnen und sie zu motivieren", sagte Eduard Lintner. Eberhard Gräf, sein Einsatz und seine Erfolge seien ein gutes Beispiel für alle anderen Kreisverbände. Ein Teil des Glanzes der Medaille, so Lintner, falle auf alle Mitstreiter, die sich mit Eberhard Gräf engagiert hätten.

Es gratulierten auch der SEN-Landesvorsitzende, Thomas Goppel, Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Sandro Kirchner sowie Bezirksrätin Karin Renner.