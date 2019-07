Seltener Schlitten für das Heimatmuseum Nüdlingen

Einen Flachschlitten, der in unserer Region kaum bekannt ist, hat Kreiskulturreferent Werner Eberth dem Heimatmuseum Nüdlingen vermacht. Dr. Bernd Hein nahm das etwas mehr als 100 Jahre alte Gefährt entgegen.

Werner Eberth hatte den Schlitten zum ersten Mal als Bub, evakuiert nach Randersacker bei Würzburg, im Winter 1945/46 gesehen. Man saß in dem Schlitten nur wenige Zentimeter über dem Boden, der Schlitten war Wegen seiner Breite von etwa 60 Zentimeter praktisch nicht umzuwerfen, zumal er in sich selbst beweglich war. Im Winter wurde der Schlitten von der Jugend zum Rodeln genutzt. Ein kleiner Bub konnte auf dem Schlitten als Beifahrer mitfahren. Mit dem Schlitten hat man noch in der Nachkriegszeit in dem heutigen Würzburger Stadtteil Heidingsfeld schwere Fässer abgeholt, zum Beispiel gefüllt mit eingemachten Gurken oder Speiseöl.

Der Schlittentyp war auch in der Hohen Rhön noch in der Nachkriegszeit in Verwendung. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde der Schlitten in der Rhön eingesetzt, als Gauleiter Otto Hellmuth im Sommer die Bergwiesen entsteinen ließ. Die Schlitten wurden von einer Kuh oder einem Pferd gezogen, beladen wurden sie von Hand von den örtlichen Bauern und den Helfern aus dem Hitlerjugend-Dienst. Die Steine wurden auf Halden gelagert, die letztlich auch einen biologischen Fortschritt brachten.

Ein ehemaliger Klassenkamerad aus der Volksschule hatte den Schlitten, der einer der letzten seiner Art sein dürfte, geschenkt. Anlass war, dass Werner Ebert ein Buches über seine Kindheitserlebnisse in Würzburg und Randersacker veröffentlich hat. Der Schlitten wird nun eine Rarität im Heimatmuseum Nüdlingen sein.