Selbstverteidigung beim TSV

Die Nachfrage war groß, daher bot die Boxabteilung des TSV Bad Kissingen erneut einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen an. Zu diesem Training unter dem Motto "Fasching feiern, ja, aber sicher" kamen zehn Frauen und alle waren begeistert.

Trainer Edgar Feuchter gab ein paar ergänzende Erklärungen, um Ängste abzubauen und erklärte, warum nur für Frauen und Mädchen die Kurse angeboten werden. "Jungs und Männer wollen sich in einer Gruppe immer mehr behaupten und Kraft und Mut zeigen, sie sind jederzeit zum normalen Training eingeladen."

Deshalb wurde das Training so aufgebaut, dass zunächst einmal die Angst vor Überforderungen abgebaut wird. Auch das Alter spielt bei dem Kurs keine Rolle, alle trainieren mit allen. So werden Elemente aus dem Judo, Aikido, Ju-Jutsu, Boxen und Kickboxen eingebracht, die auch mit wenig Aufwand zum Ergebnis der Abwehr geeignet sind.

"Ich habe in 44 Jahren Erfahrung als Polizist in Frankfurt viele Eindrücke gewonnen, und deshalb praxisnahe Ausbildung erarbeitet. Keiner ist James Bond oder Superman/woman, aber wehren kann sich jeder, das steckt auch in uns. Also habt Mut, euch anzumelden!", erklärte der Trainer.

Angeboten werden die Kurse auch für interessierte Firmen, Vereine, Schulklassen oder Arbeitsgruppen, hier können auch Männer und Frauen zusammen trainieren. Die Termine werden über Facebook, der TSV Startseite sowie über die Printmedien bekanntgegeben.