Seit 275 Jahren wallen die Stralsbacher zum Kreuzberg

Die "Stroalsbicher Wallleut" pilgerten wieder zum Kreuzberg. In diesem Jahr nahmen 86 Personen aus Stralsbach den Fußmarsch von 19 Kilometer bei großer Hitze auf sich, darunter viele Kinder und Jugendliche und auch ehemalige Stralsbacher, um das Gelübde ihrer Vorfahren weiterzuführen.

Im Jahr 1744 wurde die Kreuzbergwallfahrt der Gemeinde Stralsbach als Gelöbniswallfahrt das erste Mal durch Ignatius Gropp erwähnt. Zu jener Zeit herrschte in Stralsbach eine fürchterliche Krankheit (sehr wahrscheinlich die Pest). Das Dorf drohte auszusterben. In ihrer großen Not und Verzweiflung gelobten die Stralsbacher Bürger, unterstützt von ihrem Bürgermeister mit seinem Gemeinderat, wenn die Krankheit weicht, wollen sie alljährlich am Samstag vor dem 1. Sonntag im September eine Wallfahrt zum heiligen Kreuz auf dem Kreuzberg machen. Nach mündlicher Überlieferung sollte alljährlich von jedem Haus wenigstens eine Person teilnehmen.

1803 kommt die Wallfahrt durch die Säkularisation zum Erliegen. Als sich die Zeiten wieder normalisierten und die Wallfahrten wieder allmählich in Gang kamen, grassierte in Stralsbach eine große Viehseuche. Die war so schlimm, dass die Bauern zuletzt zusammenhelfen mussten, um die verendeten Tiere auf ihren Leiterwägen zur Waldabteilung Seeschlag zu schieben, weil keine Zugkühe mehr da waren. Die Waldfläche, wo die verendeten Tiere vergraben wurden, heißt heute noch "der Tiergarten", und die Unebenheiten durch die Vergrabungen sind noch zu sehen. In ihrer großen Not erinnerten sich die Stralsbacher wieder an ihr Gelübde, erneuerten es und wallfahrten seitdem wieder alljährlich zum heiligen Kreuz.

Während des Zweiten Weltkrieges war die Wallfahrt erneut verboten. Als 1946 die damalige amerikanische Militärregierung die Wallfahrten wieder erlaubten, nahmen die Stralsbacher ihre gelobte Kreuzbergwallfahrt wieder auf. Unter den Teilnehmern waren fast alle zu diesem Zeitpunkt schon heimgekehrten Kriegsteilnehmer, wenn sie nicht durch Verwundung daran gehindert wurden. Sie wollten ihrem Heiland danken, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten.

Eine Woche früher

Die Stralsbacher Wallfahrt ist seit jeher Sache der politischen Gemeinde. Sie übernimmt die Auslagen der Wallfahrt. In den vergangenen 50 Jahren haben an dieser Wallfahrt durchschnittlich 103,8 Personen teilgenommen, was bei einer Einwohnerzahl von 491 Personen Ende 2018 sehr beachtlich ist und noch immer auf das Gelöbnis von 1744 anrechenbar ist.

Dieses Jahr sind die Stralsbacher nicht wie üblich am 1. Septemberwochenende unterwegs gewesen, sondern bereits eine Woche früher, da es zu Terminüberschneidungen mit einer anderen Wallfahrt kam.

Am Samstag, 24. August, begann die Wallfahrt mit der Aussendung durch Pfarrer Stephan Hartmann um 8 Uhr. Nach der Begrüßung am Wallfahrtsstein in der "sauren Wiese" durch Wallfahrtsführer Udo Schlereth ging es über Frauenroth, Wollbach, Premich, durchs Kellers-bachtal nach Waldberg zur Mittagsrast. Um 12.15 Uhr ging es dann die "Kniebrech" zum Kreuzberg hoch. Um 14 Uhr wurden die Pilger von Pater Martin empfangen, ganz besonders hat er sich über die jüngsten Wallfahrer (8 und 9 Jahre) gefreut. Nachmittags wurde der Kreuzweg an den Stationen und eine kleine Marienandacht an der Mariengrotte gebetet. Am Abend gab es ein gemütliches Beisammensein mit der Musikkapelle im Pilgersaal im Kloster Kreuzberg. Nach Ausfall der Lautsprecheranlage am Samstagmittag wurde durch Thomas Müller und seine Frau sofort ein Ersatz beschafft. Am Sonntag fand um 9 Uhr der Wallfahrtsgottesdienst in der Klosterkirche in Begleitung der Musikkapelle statt. Nach dem Mittagessen ging es auf gleicher Route heim. Um 18 Uhr wurden die Wallleut von den "Daheimgebliebenen" empfangen. red