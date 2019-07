Seit 25 Jahren in der Bank

Auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst kann Horst Neder zurückblicken. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann, Weiterbildung zum Bankfachwirt und anschließender Bundeswehrzeit begann Horst Neder seinen beruflichen Werdegang in der Sparkasse Bad Kissingen. Für die Kunden im Bereich Bad Brückenau ist Neder ein vertrautes Gesicht, denn seit dem ersten Tag seiner Sparkassenkarriere ist er ausschließlich im Marktbereich Bad Brückenau tätig.

Zunächst leitete er zehn Jahre als Geschäftsstellenleiter die damals noch eigenständige Filiale Kurstift, später war er als Individualkundenberater in den Geschäftsstellen Kurstift und Bad Brückenau tätig und ist bis heute als Privatkundenberater in der Geschäftsstelle Kurstift eingesetzt. Mit Kompetenz, Erfahrung und seiner immer freundlichen Art steht er den Kunden als verlässlicher Kundenberater zur Verfügung. In einer Feierstunde bedankten sich der Vorstandsvorsitzende Roland Friedrich und der zuständige Bereichsleiter Marco Dietz bei dem Jubilar für seine Treue und das in der Zeit der Betriebszugehörigkeit geleistete Engagement.