Sechs Verletzte bei Frontalunfall bei Albertshausen

Sechs verletzte Personen, darunter ein Säugling, drei schwer beschädigte Fahrzeuge und eine vollgesperrte Staatsstraße: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag bei Albertshausen. Wie die Polizei vor Ort berichtet, war eine Skodafahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Staatsstraße 2291 von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen unterwegs, als sie auf Höhe von Albertshausen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten ist. Dort streifte ihr Wagen zunächst seitlich einen Benzintanklaster und rammte anschließend einen dahinter fahrenden VW Caddy.

Den Unfallbeteiligten scheint laut Polizei Schlimmeres erspart geblieben zu sein. Zwar wurden die sechs Fahrzeuginsassen, darunter auch ein Säugling, verletzt, aber so wie es aussieht nicht lebensbedrohlich. Der von der Leitstelle alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, der Rettungsdienst brachte die Personen in umliegende Krankenhäuser. Der Tanklaster und die beiden Autos wurden abgeschleppt, der VW Caddy musste zuvor noch aus der Böschung geborgen werden.

Neben dem Abschleppdienst, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberthulba und Albertshausen im Einsatz. Die Staatsstraße war von 13.30 Uhr bis Ende der Aufräumarbeiten am Nachmittag komplett gesperrt, der Verkehr wurde über Albertshausen umgeleitet. Die Feuerwehr regelte den Verkehr und reinigte die Straße. Aus dem Wagen der Unfallverursacherin war Motorflüssigkeit ausgelaufen. Der Tanklaster hingegen war nicht beladen, so dass sich die Verschmutzung in Grenzen gehalten hat.