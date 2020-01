Sechs Steiger gehen auf Gipfeltour

"Bergwerk", die Rhöner Band sind sechs Steiger - entschlossen das Veranstaltungs-Massiv neu zu erklimmen. Im Rucksack: Musik - hochwertige, handgemachte, solide, zeitlose und unvergängliche deutschsprachige Musik. Neben dem Initiator Frank(y) Schmitt - bekannt von Rhöner Bluat - ziehen noch fünf weitere bühnenerfahrene Steiger mit am Gipfelstrang, gerüstet und motiviert die Bühnen der Hallen und Zelte der Region zu erklimmen und ihr Publikum zu begeistern.

Auf der Gipfeltour werden die Zuhörer nicht nur ins Bergwerk, sondern auch in die Münchner Schickeria, die Wiener Houtevoleé, auf Tiroler Berghütten, ins tiefste Bayerische Holz, in die Musikwiege Steiermark entführt, wo es ein Déja Vu mit altvertrauten Liedern und Künstlern gibt. Zu hören und zu sehen ist "Bergwerk" am Samstag, 11. Januar in der Rhönfesthalle Stangenroth. Einlassbeginn ist bereits 20 Uhr - Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse!