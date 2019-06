Schulküche Sandberg: Kochen statt Aufwärmen

Modern, hell und ansprechend ist die neue Küche für die Mittagsbetreuung in der Sandberger Schule. Dank des Engagements der Gemeinderäte Antje und Erwin Voll konnte die Gemeinde eine neue Küche für die Schule anschaffen. Vorher glichen die zusammengestellten Schränke mit Spüle und Herd eher einem willkürlichen Sammelsurium als einer Küche, in der die Schüler sich auch gern mit ihren Betreuern aufgehalten hätten. "Uns war klar, wir müssen etwas ändern", sagte Antje Voll. Die neue Küche wurde passend für die Anforderungen der Mittagsbetreuung ausgewählt. Erwin Voll und Christian Hauck haben die Küche in einer Wochenendaktion aufgebaut. Bürgermeisterin Sonja Reubelt (CSU) freute sich über das Engagement und dankte den beteiligten Eltern wie auch der Firma Opti-Wohnwelt.

In der Mittagsbetreuung der Sandberger Grundschule ist es üblich, dass die Kinder ihr Essen von zu Hause mitbringen und in der Schulküche aufwärmen. Gerne wird aber auch gemeinsam gekocht. Mit der neuen Küche haben die Betreuerinnen nun noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam mit den Kindern zu kochen und zu backen, denn vorher gab es auch keine Ablagefläche um beispielsweise Obst für Obstsalat zu schneiden. "Wir halten uns gerne in unserer neuen Küche auf", freut sich die Leiterin der Mittagsbetreuung, Manuela Fassmann.

Auch Rektorin Jutta Spee freut sich über die Bereicherung für die Schule und dankte den Eltern für ihr Engagement. Nicht vergessen werden dürfen Sabrina Göpfert und Sabine Metz, die die Küche vor der Benutzung gründlich putzen und auch für frische Vorhänge sorgten. Hausmeister Wolfgang Schmidt vom gemeindlichen Bauhof habe sich ebenfalls eingebracht, denn eine zusätzliche Wand musste eingezogen werden.